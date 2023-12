Entre la Aemet y Jorge Rey me están volviendo loca. Que si frío intenso, que si lluvia, que si temperaturas por encima de lo normal, que si borrasca, que si anticiclón, una ya no sabe que prenda sacar para por si acaso. Estoy descubriendo que lo que dicen hoy sobre el tiempo, mañana da un giro inesperado. No sé a qué atenerme. Yo sólo sé, además de que no sé nada, que cuando esto escribo hace un frío que pela. No entiendo dónde está el encanto del invierno en el que se empeñan algunas personas.

Servidora es friolera por naturaleza. Cuando el calor de mis pies y manos se apaga, oiga, ya no hay manera. Me dan lo mismo los calcetines térmicos que las medias de seda, no vuelvo a entrar en calor ni aunque me apaleen. Lo de las manos no me preocupa, no soy propensa a los sabañones, muy por el contrario, además, ya lo dice el refrán, "manos frías, corazón caliente", ya lo creo. Lo malo es lo de los pies, como témpanos. Y no sé cómo solucionarlo. A lo que voy sobre las bajas temperaturas. Es conveniente saber que el frío mata más gente que el calor. La mortalidad atribuible a las olas de frío es solo ligeramente inferior a la causada por las olas de calor. En principio, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha, un año más, el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Bajas Temperaturas, a fin de proteger a la población. No es de extrañar a tenor de lo que provocan las temperaturas gélidas. Nos conviene saber que el frío intenso afecta negativamente a la salud, aunque sólo en casos extremos produce efectos como la hipotermia o la congelación. Que se lo pregunten a mis pies. Y, ojo, calzo un 41 "esparramao". Es cierto que hipotermia y congelación sólo se producen en casos extremos, sin embargo con el frío intenso es más frecuente el sobre-estrés del organismo, que puede dar lugar a una descompensación orgánica que agrava enfermedades crónicas en población vulnerable. Y, otra cosa, también se producen más accidentes de tráfico y caídas con placas de hielo, así como incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono a partir de estufas de gas o braseros. En cuanto el frío aprieta estas cuestiones están a la orden del día. Julio Díaz, codirector de la Unidad de Cambio Climático de la Escuela de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, todo un experto en la materia, hace hincapié en una serie de recomendaciones que es bueno conocer. Vacunación contra la gripe. No tomar medicamentos sin receta médica. Consumir alimentos variados y beber mucho líquido, sobre todo agua. Respirar por la nariz y no por la boca. Vestirse con varias capas de ropa fina, ya que protegen más que una sola gruesa. Ventilar la casa para asegurar la renovación del aire. Y, mantenerse informados de la previsión del tiempo. Por algo hay que empezar. Morir por bajas temperaturas ni es tan difícil, ni tan raro como pudiéramos creer. Conviene seguir las recomendaciones de los expertos y tratar de sobrellevarlo lo mejor que podamos.