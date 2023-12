Hoy puede ser un buen día…

El 6 de diciembre ha hecho 45 años que los españoles votamos en un referéndum que se planteó para saber si el pueblo español, entonces ya todos los mayores de 18 años (la rebaja de la mayoría de edad, de los 21 a los 18 años, se aprobó unos días antes), respaldábamos, o no, el Proyecto de Constitución que a finales de octubre de aquel mismo año de 1978 ya había sido aprobado por las Cortes Generales. Como todos los españoles deberíamos saber, el referido proyecto de Carta Magna –norma suprema del ordenamiento jurídico español– fue respaldado por casi el 90% de los españoles que acudimos a la cita, que contó con una participación del 67% del electorado, siendo de destacar que uno de los mayores apoyos provino del pueblo catalán.

Como de costumbre, hoy me he despertado con la radio que tengo en la mesilla de noche, en la que desde hace tiempo mantengo sintonizada una emisora que, yo considero, es neutral, que es la que me pone al día de las noticias cada jornada, antes de que me sumerja en la prensa digital. Hace unas semanas, al meteorólogo que da las predicciones del tiempo le oí decir algo que hizo muy agradable mi despertar; dijo: "En Galicia y en el Cantábrico oriental, lluvias… y en la bella Zamora, sol...". Por fortuna, son muchas las personas que han pasado por aquí y hablan de Zamora con pasión.

Después de levantarme y haber hecho mis rutinas, he salido a dar un paseo hasta la Catedral, lugar que acostumbro a visitar los domingos y festivos que estoy en Zamora, pues es allí a donde acudo, siempre que puedo, para charlar con un buen amigo. Un amigo de esos que saben escuchar. Lástima que a ella, como a la mayoría de las iglesias, ya no se pueda entrar sin pagar, salvo en los momentos en que se están celebrando oficios; por eso echo de menos los tiempos en que si pasabas por delante de una iglesia y querías hacer una visita al "Santísimo", o rezar ante cualquier imagen por la que sentías devoción, lo podías hacer sin tener que sacar entrada…

La historia de España, y los datos que están ahí, pone de manifiesto que a nuestro país siempre le ha ido mejor cuando el Estado, de la mano de un rey, ha sabido defender la libertad, la igualdad de todos los españoles y su unidad

Volviendo de la Catedral, Rúa abajo y Santa Clara arriba, como suele ser habitual, me he encontrado con algunas de las personas con las que casi todos los domingos y festivos coincido cuando vuelvo de la "Santa Iglesia" de regreso a mi casa. Hoy me he parado con un par de ellas, y hemos hablado de lo de siempre: de lo mal que va el mundo, en general (contaminación global, guerras por doquier…), de la poco educación que demuestra buena parte de la ciudadanía (tanto en el trato personal como en el cuidado de lo que es de todos…), y, dado el día que es, también hemos hablado de la Constitución, y de lo poco que algunos políticos están haciendo por respetarla y defenderla.

Pero, sobre todo, hemos hablado de lo que está pasando en este país, y de lo humillante que a muchos nos está resultando la actuación del Gobierno, por lo que de vergonzante es que se deba dejar controlar por un prófugo de la justicia que, a cambio de los siete votos que tuvo que dar a Sánchez para que pudiera lograr su tercera investidura, tiene agarrado al presidente por salva sea la parte, y no lo va a soltar hasta que logre su inmunidad y la de todos los suyos (todos los que delinquieron durante el tristemente famoso proceso para la independencia de Cataluña, en 2017 y con anterioridad).

Servidor, como sin duda muchos de ustedes, estimados lectores, no puede concebir cómo es posible que un gobierno de España se esté dejando someter de la forma que lo está haciendo el gobierno actual, y todo para poder seguir donde está.

En el momento que se encuentra España, qué bueno hubiera sido que el PP y el PSOE se hubiesen podido entender para poder conformar un gobierno de concentración nacional; de haber sido posible, los separatistas estarían donde deberían estar, y no chantajeando a los que por un puñado de votos se están dejando extorsionar.

Por ese sentimiento de decepción que, por la falta de entendimiento entre los dos grandes partidos constitucionalistas, nos embarga a muchos, hoy, día de La Constitución, puede ser un buen día para gritar: ¡Viva la democracia, viva la Constitución y viva España libre, igual y unida!

¡Ojalá reaccione a tiempo don Felipe VI, por la cuenta que le tiene!