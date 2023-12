La feminista de mi abuela Veri

Querida abuela, siempre estás presente, y hoy tu recuerdo de nuevo está frente a mí. Tú, que fuiste autodidacta porque aprendiste a leer y escribir por tu cuenta sin que ninguna escuela te enseñara. Tú, que siempre estuviste atenta a todo lo que te rodeaba, ya fueran los de tu familia o tus vecinos, o las noticias que llegaban desde Madrid, con tan pocos recursos a tu alcance. En fin, una humilde servidora.

¿Qué hubieran dicho de ti, en nuestro año 2023? Cuando enseñaste a tu nieta a leer, escribir y hacer cuentas, y le explicabas la historia de tu país, pese a haber viajado muy poquito a lo largo de tu vida. Y cuando también le enseñaste la importancia de saber estar en un segundo plano, aunque nadie te viera, para conseguir los objetivos importantes, que no eran otros, que una familia unida, pese a las diferencias entre unos y otros.

Cuando nos enseñabas la importancia de buscar la paz y huir de la guerra; cuando nos explicabas que la felicidad también se conseguía ayudando al que tenía menos que tú, y que no buscásemos la recompensa, pues esta llega siempre cuando buscas el bien de los que te rodean.

Y cuando nos enseñaste qué era eso del respeto a los demás, y jugábamos a los juegos de urbanidad, porque según nos decías, la educación siempre abre muchas puertas.

Y cuando en definitiva, nos explicabas la importancia clave de estar al lado de una buena mujer, sin que para ello esta buena mujer necesitara para su reconocimiento ser la primera en los noticieros.

Menos palabras y más hechos, nos decías.

Cómo me gustaría tenerte ahora para hacer frente a la impotencia de tanta demagogia y tanta palabra vacia de hechos que la refrenden. Y sigo estando de acuerdo contigo en la importancia de tener una buena mujer al lado, que tenga por objetivo hacer el bien, aunque se quede sin palabras.

Me gustaría saber transmitir la urgencia de llenar los corazones y las voluntades de las mujeres del siglo XXI, de bondad y de compromiso con los más necesitados, ya sean hombres o mujeres.

Y cómo explicar a las niñas de hoy la importancia de su formación en todos los aspectos, para el futuro de nuestro mundo: Ese futuro será más rico y más feliz si abundan las buenas mujeres. Y esas buenas mujeres, no lo son porque nadie desde fuera las reconozca como tal, sino porque su corazón y su voluntad están comprometidos con el progreso de verdad, que requiere educación, formación y respeto.

Y nada más alejado de llamarse feminista. Me da pena escuchar esta palabra, con el tono que se le quiere dar en nuestro presente. Querida abuela, nadie como tú me enseñó a respetar a mi padre, a mi abuelo, a mis tios, a mi hermano, a mis primos, y a los demás hombres con los que teníamos trato. Y tú fuiste la primera que me enseñó a valorarlos a ellos, para ser más feliz y progresar más yo misma. Después vinieron mis hijos, y cómo no quererlos y empoderarlos.

Y te prometo, que no dejaré de hablar del mensaje que tú me enseñaste, a las niñas con las que trato, para hacerles ver la importancia vital para su futuro y el de todos, de una formación humana en valores, que sustente su persona y que haga feliz a quienes estén con ellas: Ser femeninas y desarrollar el potencial de cada una siendo tal, les permitirá laborar su camino hacia la felicidad, que todos perseguimos. Y cómo no, el reconocimiento vendrá, aunque no ocupe titulares ni redes sociales.

María Dolores Saludes Martínez