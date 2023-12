Volver al torrezno

Llevo sin probar un torrezno, ni me acuerdo. Confieso que se me van los ojos cuando los veo en un bar o cuando alguna amiga los prepara. Tengo fuerza de voluntad y ni los pruebo. Y todo porque lo que no mata engorda y porque el torrezno tiene fama de alojarse en la cintura y en las caderas femeninas. Lo de las mujeres, sobre todo a partir de cierta edad, es una lucha constante con los alimentos. Todo aquello que es sabroso y rico, rico, va sobrado de calorías.

Lo recomendable es apuntarse a una dieta a su vez recomendable. Servidora se ha visto obligada a apuntarse a la dieta Fodmap, el último grito en dietas cuando se tienen ciertas patologías o ciertos problemas. Esta dieta en concreto consiste en eliminar ciertos alimentos que son mal tolerados, especialmente en personas que sufren de Síndrome de Intestino Irritable. Se trata de una dieta baja en carbohidratos de cadena corta fermentables, que ayuda a mejorar el dolor abdominal, los gases, la sensación de hinchazón abdominal… que caracterizan a esta dolencia. "Fodmap es el acrónimo de un conjunto de carbohidratos fermentables (fructanos, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles) que en su digestión aumentan la cantidad de gas y líquido en el intestino". Aunque es relativamente fácil de llevar, no he mirado si el torrezno entra en juego. Tan malo para la salud no deben ser cuando una insólita investigación publicada en la revista científica "Plos One" sugiere que los torreznos contienen grasas saludables. Y no sólo eso. El estudio clasificó los alimentos en función de cómo nos ayudan a alcanzar objetivos nutricionales relacionados con la prevención o el retraso de enfermedades. En este sentido, el análisis determinó que el torrezno elaborado solo con la corteza o el chicharrón (resultante de freír la piel de cerdo en su propia grasa) es mejor que algunas verduras, y señala en concreto a la coliflor, las espinacas y las zanahorias. ¡Y yo pasando unas ganas terribles, comiendo con los ojos las bandejas de torreznos que ofrecen algunos bares! Toda la vida pensando que el torrezno no es saludable y, sin embargo, ya ve usted, ayuda a alcanzar los objetivos nutricionales de una dieta equilibrada. A ver si ahora se van a poner de moda. No damos valor a lo nuestro y tienen que ser los extranjeros quienes pongan en valor todo aquello que produce España, por tierra, mar y aire. Lo del torrezno ha constituido toda una sorpresa. Los profesionales del trabajo consideran que el chicharrón es una grasa cardiosaludable, sorprendentemente rica en ácido oleico. Concluyendo y por si acaso, aunque es posible disfrutar ocasionalmente de los chicharrones como placer culinario, es importante tener en cuenta su impacto en la salud general y, por tanto, consumirlos con moderación. Una pequeña porción puede satisfacer el antojo sin exponerse a demasiados riesgos para la salud. Lo mejor, consultar al especialista.