Días de mucho, vísperas de nada

Decía la esposa de Sancho Panza, Teresa Panza, que "la mejor salsa del mundo es la hambre y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto".

Estoy leyendo un libro titulado "Las recetas del hambre". La comida de la posguerra, de los autores David Conde y Lorenzo Mariano, y teniendo en cuenta que lo que se narra en el libro es real, como la vida misma y lo que se nos muestra en los medios de comunicación visual y escritos en estas fechas pre-navideñas, es ilusión, he llegado a la conclusión, que el contraste es abismal. Gracias por su atención queridos lectores.

Me ha llamado sobremanera la atención, las distintas citas que los autores, señores Conde y Mariano, hacen en su libro, una de ellas dice así: "Los libros de cocina enseñan a guisar a fuerza de dinero. Los que no andan sobrados de él se ríen de las recetas culinarias, porque rarísima es la que no prescribe artículos que los pobres no pueden comprar".

El libro en cuestión, ya les anticipo, es una auténtica lección de sociología económica de posguerra, aplicable a los tiempos presentes, para muchas familias, donde las mujeres tomaron las riendas para mitigar, en la medida de sus posibilidades, el hambre.

Las recetas del hambre nunca fueron anotadas con el mimo que caracteriza a la transmisión de saberes gastronómicos. En el libro podrán comprobar los lectores, la cruda realidad de la situación en el tema de la alimentación hace más de ochenta años.

No olviden que la expresión "esto no me gusta", era desconocida en aquellos años y en varias décadas posteriores y, presumiblemente en fechas recientes, para muchas familias. Por el desarrollo económico posterior, especialmente para los más pequeños está desapareciendo de su vocabulario la frase: "Esto es lo que hay" Estas son lentejas, si quieres, las comes, y si no las dejas".

Los más jóvenes han tenido la "suerte" de vivir momentos de opulencia, tal vez más aparente que real, porque quizá sus padres, no les han contado la auténtica realidad de privación y necesidad que ellos vivieron, donde soñaban con ver las ollas repletas, pero el hambre de la posguerra les era muy cercana. Había que enfrentarse a una despensa vacía y no era necesario memorizar los platos básicos que, en nuestra Castilla era el cocido diario, y tal vez, no para todos.

Las mujeres eran especialistas en aprovechar las sobras o alargar el condumio, eran artistas y tenían manos mágicas para el guisar la escasez. Me llamaron especialmente la atención unas frase que leía en el libro en cuestión, dicen así´: "La cocina no fue un templo del placer, si no un penoso laboratorio".

"La salsa más triste del mundo se alegró con el pimentón". Los llamados "años del hambre" se regularon por un decreto del año 1939 hasta su derogación en el año 1952. Me viene a la memoria la recomendación que les hacían a las personas con anemia que, consistía en tomar "píldoras de jamón y jarabe de bodega". En aquellos tiempos no existían las denominaciones de origen, el jamón era de matanza y el vino de bodega, de cosecha propia, para quienes lo tenían, que no eran todos. Eran épocas de alacenas desiertas, no olvidemos que los tiempos del hambre fueron muchos y diversos y la picaresca o el ingenio infinito. No olviden que en aquella época, que ha durando hasta bien entrados los años 60 del pasado siglo, donde el pan era el más preciado alimento y por ello se besaba, el pan era sagrado, como lo era la harina de trigo, no se olviden. díganselo a sus hijos y nietos.

La pobreza y la escasez eran la norma. En el momento presente, viendo los escaparates y las mil y una propagandas sobre el consumo navideño que se avecina, donde los productos propiamente navideños, por tradición, están ya a la venta desde el verano, como la lotería, da la impresión que las familias nadan en la abundancia, lo que contrasta con los datos de los bancos de alimentos, y de caritas que, realmente reflejan la realidad y lo auténtico es que hay muchas familias, tal vez en nuestro entorno, que están muy apuradas para llegar a fin de mes.

Reitero que la pobreza se hereda, salvo excepciones, y el suelo se pega. Hablen con claridad a sus hijos y cuénteles las privaciones que han pasado y que la vida requiere esfuerzo, sacrificios, privaciones y mil renuncias... La alegría en casa del pobre dura poco y la extra de Navidad vuela, pese a que la palabra generalizada es compra, compra....

La familia ha de priorizar los gastos, procurar ser previsora y programar el ahorro.

Pedro Bécares de Lera