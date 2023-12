Intolerantes a la intolerancia

Probablemente al leer el título habréis pensado que os voy a ayudar a enfrentaros a esas largas conversaciones que a veces se nos hacen insoportables, pero nada más lejos de la realidad. Hoy, Ciencia Frikción os viene a hablar de intolerancias alimentarias.

En primer lugar, os preguntaréis, ¿qué es una intolerancia alimentaria, Alba, por qué hay gente que no tolera la lactosa o ciertos alimentos? Una intolerancia es cuando nuestro cuerpo no es capaz de digerir ciertos nutrientes y reacciona causando problemas digestivos. No hay que confundirlo con las alergias, en las que el organismo entiende que esas sustancias son una amenaza y hay que atacarlas, produciendo síntomas más severos.

Vale y, ahora que sabemos esto, ¿por qué has puesto ese título? Bien, pues os lo voy a decir, porque hay veces que podemos hacer cosas que los perjudiquen y, no, no me refiero a odiar a la gente que no puede tomar lactosa o decirle a una persona con celiaquía que si no puede estar intrigada porque no puede tomar trigo (perdón por el chiste malo. Volverá a pasar), no, hablo de la gente que toma productos dirigidos para personas con intolerancias.

¿Cuántas veces habéis oído decir "Yo tomo esto, porque no tiene gluten y es mejor"? No, que no tenga gluten no significa que sea mejor alimento que otro (ya hablaremos otro día de lo que consideramos malos y buenos alimentos), sino que no tiene gluten, como dice la caja. Es un alimento preparado para gente con celiaquía, gente que no puede tomar ese alimento de otra forma, y ya se han visto casos de desabastecimiento de alimentos sin gluten, por poner un ejemplo.

El ejemplo de la lactosa

No solo está el problema que causa el desabastecimiento (y por no hablar de los precios), sino el cómo afecta a nuestro cuerpo. Un ejemplo de esto puede ser la lactosa. Si nosotros tomamos alimentos sin lactosa, a pesar de nuestro cuerpo estar preparado para digerirla gracias a una enzima llamada lactasa (sí, los científicos nos rompemos la cabeza con los nombres), poco a poco nuestro organismo dejará de fabricarla, ya que se pone en modo "ahorro de energía"; es decir, si esto no me sirve de nada porque no me estoy alimentando de lactosa, no voy a gastar energía en crear una enzima para digerirla, por lo que dejaremos de poder tomarla y corremos el riesgo de no poder tomar alimentos con lactosa otra vez sin sufrir consecuencias.

Como conclusión, decir que escuchemos a nuestro cuerpo. Si no tenemos la necesidad de tomar estos alimentos, mejor dejárselos a personas que sí los requieren, y cuidarnos de formas que de verdad sean beneficiosas para nosotros.