Guarido agotado, Zamora sin proyecto

Pues ni en los cuatro primeros años de gobierno en coalición con el PSOE de Antidio Fagúndez, ni en el segundo mandato con mayoría absolutísima de Izquierda Unida, ni se atisba en el tercero, cerca ya del primer semestre, de nuevo en coalición con el PSOE, esta vez con David Gago. La acción del gobierno municipal parece más destinada a hacer más evidente el languidecer de esta ciudad que a intentar generar ideas, proyectos, gestión o líneas de actuación que transformen el futuro de Zamora o al menos palien los efectos de una realidad tenebrosa.

El agotamiento de la figura del alcalde Guarido parece evidente incluso para quienes -y fueron muchos- creyeron que era cierta la imagen que se había construido en torno a sí de trabajo, honestidad y ganas de luchar por Zamora. A quienes lo conocíamos bien y desde hacía mucho tiempo nada de su inacción y ausencia de resultados nos puede sorprender, salvo su capacidad para enraizar con lo más conservador e inmovilista del sentir zamorano. Así Guarido ha renovado por dos veces la mayoría en el pleno municipal seguramente por presentar y representar la propuesta más conservadora y menos transformadora de cuantas concurrían a las elecciones.

El impulso institucional brilla por su ausencia. Ninguna idea estimulante para la ciudad, ningún proyecto revitalizador, ninguna estrategia que, partiendo del análisis de la situación local y del contexto económico general, nacional e internacional, pueda contribuir a quebrar dinámicas y a generar expectativas positivas

Que esta última vez hiciera patente que además de no tener más proyecto para la ciudad que ir gestionando aquello que se presentara en el día a día, tampoco tenía ya ganas, como expresó meses antes de la cita electoral, debería haberlo llevado a tratar de contrarrestar su decadencia con un fortalecimiento de su equipo de concejales. Tampoco esto hizo, ya sea por no atreverse a dejar en la estacada a los anteriores, ya por apatía hasta para ponerse a buscar relevos o bien porque aquellos a los que se dirigiera le hayan dado la espalda previendo lo que podía ser un tercer mandato.

Así llegamos a un punto en el que con un alcalde agotado, unos concejales de IU que ni están ni se les espera y una coalición en la que el PSOE nada aporta por el momento salvo tratar de desmarcarse de todo lo que hasta ahora ha hecho el gobierno municipal, y de lo que no ha hecho también. Y los proyectos que Zamora necesita se eternizan o directamente no nacen. El comercio se hunde cada día más de lo que ya está. El impulso institucional brilla por su ausencia. Ninguna idea estimulante para la ciudad, ningún proyecto revitalizador, ninguna estrategia que, partiendo del análisis de la situación local y del contexto económico general, nacional e internacional, pueda contribuir a quebrar dinámicas y a generar expectativas positivas.

Presumir de que el coche oficial no hace kilómetros, no porque el alcalde viaje en tren a pelear financiación y proyectos, sino porque prefiere quedarse sentado en el sillón de la Casa de las Panaderas; alardear de que las cuentas municipales en los bancos están rebosantes de millones, eso dice, mientras la ciudad muere económicamente, se vacía en población y está sucia, oscura y triste como hacía décadas que no estaba; son muestras de una política demasiado paleta, demasiado rancia, demasiado desesperanzadora para una Zamora que debería estar trabajando precisamente en la dirección contraria.

