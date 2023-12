La vocación en general

"Entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa. Adivínala". Don Antonio Machado.

Normalmente limitamos el concepto de vocación al ámbito religioso o espiritual y, a mi juicio, no debe circunscribirse únicamente al campo religioso, si no a todas las actividades de la vida humana, religiosa, laboral, profesional, de estado personal, etc...

Creo de interés, en primer lugar, fijar el concepto de vocación en general y a tal efecto, diré que, la palabra vocación procede del latín vocatio - vocationis, que significa llamada, es decir, una cierta inclinación a un determinado estado de vida, carrera o profesión, en definitiva del ejercicio de una actividad profesional, intelectual o manual.

Hemos de tener muy en cuenta que la vocación es de suma importancia a la hora de elegir el estudio de una determinada carrera, o de elegir la consecución de determinadas metas profesionales, en definitiva, qué es lo que una persona quiere ser en su vida, ello sin olvidar las cualidades o actitudes de cada persona, con la finalidad de evitar las futuras frustraciones, porque siempre hemos de ser conscientes de nuestras posibilidades y cualidades y para ello hemos de reflexionar y valorar el descernimiento.

A la hora de "elegir" estudiar una carrera o desarrollar un trabajo o actividad profesional, hemos de realizar una serie de precisiones, si se me permite la expresión, así estimo de interés, la identificación de lo que no te gustaría hacer, tratar de identificar la actividad que más te gusta, esto es, en la que más disfrutas; es también muy importante valorar con suma objetividad, nuestras habilidades o cualidades, entre las que tiene, a mi juicio, especial interés la inteligencia, el talento, la destreza, la facilidad de expresión, la oratoria y una serie cualidades que sería muy largo de enumerar, y, no olviden la memoria, que parece ser que últimamente, está un poco olvidada.

A efectos de cultivar y ejercitar la memoria, amén de aprenderme, por orden alfabético, los partidos judiciales de todas las provincias de España, antes de la reforma judicial, que eran un montón, todas las declinaciones y verbos latinos habidos y por haber, las definiciones de todo tipo, el catecismo de la iglesia católica, reyes y formulas químicas, un etc...

Les recomiendo, por ejemplo, comiencen con Las Poesías de D. Antonio Machado "Proverbios y canciones" a D. José Ortega y Gasset, una de ellas dice así:

"Para dialogar,

preguntad, primero:

después... escuchad".

Cualquier actividad tiene que despertar en nosotros una cierta atracción, una pasión; algún sector de estudiosos, sobre el tema en cuestión, utilizan el denominado procedimiento analítico con la aplicación de la técnica del descarte.

Reitero, que cualquier tipo actividad, requiere unas determinas capacidades, creo que es sumamente importante tener en cuenta nuestras habilidades o capacidades, estimo oportuno, no subestimar nuestras capacidades y, nunca olvidar que siempre es muy oportuno pulsar la opinión de las personas que ejercen esa actividad la que sientes especial inclinación.

El tema, en cuanto a la respuesta de la vocación profesional no es nada fácil, requiere como he indicado, en líneas anteriores, discernimiento, autocontrol, análisis interior, reflexión, etc...

Para concluir cito textualmente, la frase de Steve Jobs, en la Universidad de Stanfor: "El trabajo va a llenar gran parte de nuestra vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideras un trabajo genial. Y la única forma de tener un trabajo genial es amando lo que haces. Si aún no lo encuentras, sigue buscando. No te conformes. Como en todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabrán cuando lo hayan encontrado".

A poco observadores que sean, queridos lectores, a largo de su vida seguro se han percatado, no me cabe la menor duda, de las personas que tienen vocación para el ejercicio de su trabajo, profesión u oficio, pues, son profesionales entregados, en cambio, a quienes no tienen vocación, se les nota la falta de entusiasmo, dedicación y, a veces carecen de una virtud capital, cual es la humildad.

Espero que estas breves líneas, a modo de reflexión, les sirvan a quienes están en período de elección de trabajo, oficio o profesión para elegir con acierto y así evitar la frustración, que es lo peor que nos puede ocurrir, máxime si no sabes gestionarla, porque el efecto inmediato será la inseguridad.

Y como nos dice la canción de Serrat, "Cada uno es cada cual".

¡Suerte en la elección y sean felices en su trabajo!

Pedro Bécares de Lera