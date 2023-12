Vivir en las nubes

Me comenta un joven estudiante que, fechas pasadas, en un examen, se preguntaba a los alumnos de su clase: "¿cuáles son a tu entender las necesidades más perentorias de Zamora?". Las contestaciones, como para enmarcarlas. O ciertos estudiantes viven en las nubes o desconocen la realidad que, por otro lado, deben pisar de puntillas porque, de otra forma no se entiende. En lugar de abogar por el trabajo cada vez más escaso en esta tierra a la que se le niegan todas las oportunidades; en lugar de pedir infraestructuras, salidas para los jóvenes y así impedir la desbandada que se produce a partir de cierta edad; en lugar de poner los pies en el suelo, la mayoría de la clase de mi joven comunicante, decidió subir a esa nube que siempre planea sobre nuestras cabezas e instalarse cómodamente en ella.

La mayoría de los preguntados, pidió un aeropuerto en condiciones. Vamos, una especie de Barajas II, pero en zamorano. ¡Nos hace tanta falta un aeropuerto! Así cuando vayamos a Cancún, de compras a Londres o de peregrinación a Roma, nada de coger vuelo desde Madrid, Valladolid o Salamanca, con un buen aeropuerto en Zamora ya tenemos solucionado el problema. Otros alumnos se decantaron por un puerto fluvial, también necesario para nuestra subsistencia. No sé cómo podemos vivir sin un puerto de esas características que nos comunique, en principio con Portugal, pero también con el resto de Europa y del mundo, a través del padre Duero y mediante dársenas con el resto de ríos que en España y en Europa son.

Nuestros políticos no han caído en ello porque de otra forma, alguno nos habría sorprendido ya con la brillante idea, haciendo un aeropuerto en la recta de Coreses y un puerto en el Benidorm zamorano. Nuestros más jóvenes no son conscientes de la realidad o pasan de ella y se van por los cerros de Úbeda. En Zamora las necesidades son muchas y ninguna de ellas pasa por semejantes construcciones, aunque tampoco hay que descartarlas para un futuro que ni mucho menos es inmediato.

Lo que hay que solucionar en Zamora es el problema del paro; la marcha de los más jóvenes, cuántos de ellos para no volver; el tema de las viviendas protegidas; las infraestructuras viarias, como la más que necesaria autovía que nos comunique con el vecino Portugal, (ellos avanzan, nosotros nos quedamos mirándoles como tontos) y el apoyo necesario a las pequeñas y medianas empresas que son las que dan la cara. Facilitar suelo a las grandes empresas que vengan a generar trabajo de verdad y no por horas y con sueldos míseros que no llegan a los 600 euros. Y que la Licencia Express sea una realidad inmediata para acabar así con la desesperación de tantos emprendedores como se les quitan las ganas de hacer algo por su profesión y por Zamora.