La escultura más actual

"Escultura estival", titulaba Arquitectura Viva, (la revista cuya lectura transciende de los profesionales a otros interesados y hasta las bibliotecas públicas) en su número de julio/agosto a una breve y descriptiva referencia de tres exposiciones, lo que evidentemente era también una recomendación. Aunque el adjetivo, un tanto equivoco, fuera solo como referencia a las fechas de inauguración, ya que se han prolongado en el tiempo. Lo que parece más significativo es que entre toda la oferta expositiva del país se destaquen esas tres, que comprenden mayoritariamente la escultura: Eva Fábregas en la Fundación Botín de Santander, Yayoi Kusama en el Guggenheim de Bilbao y Juan Muñoz en el CA2M de Móstoles. En las que justamente han coincidido la mayoría de las revistas y paginas culturales, con el apoyo en algún caso de una llamativa publicidad; y así han tenido o están teniendo gran atención y general aceptación de los numerosos visitantes. Viendo y repensando tanta, tan variada creatividad, alguna muy reciente, otra anterior, aunque poco conocida, surge mi recurrente proyección hacia la ciudad que se afana en tener el mejor museo posible para un muy importante y reconocido escultor de la vanguardia histórica. ¿Cómo ha de hacerlo? ¿Qué aceptación y atracción va a tener?

El pasado 23 de julio este mismo periódico publicó con generosas ilustraciones el relato sobre "Los Museos y la Escultura Contemporánea", basado en lo visto en fechas entonces recientes, pretendiendo dar información y animar a conocer nuevos espacios y a la vez alertar del quizás aparente desinterés por cierto tipo de museos. En esta ocasión pongo la atención en la escultura, en las exposiciones temporales que actualmente se programan, las que ahora se ven, cuanto se ven y como se ven; y me valgo principalmente de esas tres, (añadiendo la excelencia de otra, la del Chillida Leku renovado) por las buenas críticas recibidas, porque son representativas y de paso acotan convenientemente este escrito, que pretende informar y cotejar la actual percepción de la escultura y algunas circunstancias que la condicionan.

Las exposiciones que se comentan parecen justificar su programación, naturalmente decidida con suficiente antelación, por una prospectiva de lo vigente y oportuno: la de Eva Fábregas se inaugura el 20 de mayo en la Fundación Botín de Santander. Esta aún joven escultora (Barcelona 1988) había sido becaria de la institución y obtenido los premios de Ojo Crítico y el ARCO Joven y su obra ya está presente en las galerías de vanguardia, y coincidiendo con estas mismas fechas en la que corresponde a Berlín. Sus esculturas en tejidos elásticos volumétricas, orgánicas, hinchables, coloristas, que en esta exposición desbordan algunos espacios de ese espectacular edificio, provocan la perplejidad e incitan una inmersión, interesando tanto a los iniciados como a los que pasaban por allí. No ocurría así al transitar por la sala contigua y encontrarse con la obra más conceptual e intimista de la estadunidense Roni Horn (Nueva York 1956) hasta llegar a la más espectacular instalación de unas moldeadas esculturas, recipientes de agua en vidrio colado que cambian de tonalidad ante el gran ventanal de la bahía. En la visita al Guggenheim de Bilbao, una tarde laborable de finales de Agosto, se podía distinguir en la entrada de los numerosos visitantes que acudían al ya consagrado museo los que lo visitaban por primera vez, y quedaban como anonadados ante su impresionante cúpula de vidrio y cristal e indecisos de que dirección tomar, y los que entraban decididos, sin duda los más, a alguna exposición temporal, pues había varias e importantes como la del imprescindible pintor austriaco Oscar Kokoschka y siempre lo fundamental de su selectiva colección. La atracción ese día y hasta fechas recientes, en las que se ha clausurado, era Yayoi Kusama (Matsumoto 1929), la famosa nonagenaria japonesa. En dos amplios espacios se distribuían sus creaciones, que desde un principio, siempre en la indagación, a veces en la provocación, realizadas en dibujo, pintura, escultura, instalación, happening, diseño, moda y de ello se ha dado y hay disponible abundante información. Por lo tanto lo que me corresponde es testimoniar la numerosa asistencia a estas exposiciones, asumiendo "la fascinación del público por el arte más actual" como constata Estrella de Diego en el libro manual Las Artes Visuales en Occidente. Al tiempo y, valga decir en la vecindad, como el Chillida Leku de Hernani, otra escultora muy identificable, aunque no de tanta notoriedad, la inglesa Phyllida Barlow (Newcastle 1944-Londres 2023) exponía sus esculturas de material elemental o reciclado en mutuo realce y contraste con las obras contundentes y tan trabajadas de Eduardo Chillida (San Sebastián 1924-2002) situadas por la gran pradera o distribuidas en el restaurado caserío de Zubalaga; y aquí conviene recordar que la reapertura de este "lugar" singular con la obra de un escultor del máximo reconocimiento, necesitó la ayuda y la gestión de la galería internacional Hauser&Wirt. Numerosos e interesados visitantes de todas las procedencias pueden volver a disfrutar de esa placentera vivencia que aúna arte y naturaleza. Las entradas para esta, y para las anteriores exposiciones, tenían razonables precios (de 8 a 15), que no son disuasorios para la mayoría de aficionados y conciencian del valor del arte; aunque en cualquier caso no cubren lo costoso de cada instalación, que han de cubrir las instituciones e incluso el merchandising.

Para la también recomendada, y con toda la razón, exposición de Juan Muñoz (Madrid 1953-Ibiza 2001) la entrada es gratuita y sin embargo tiene muy pocos visitantes. Ocurre que el CA2M (Centro de Arte 2 de Mayo, museo de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid) está en Móstoles, algo alejado y que además ya se había celebrado, meses antes, una exposición más antológica, del precoz y extraordinario creador madrileño tan prematuramente fallecido, en la sala Alcalá 31, en el centro de la ciudad, y que tuvo una asistencia masiva. En la exposición, del CA2M, que destacaba la revista, se muestran obras de sus primeras creaciones, indagadoras y versátiles, que se podrán ver hasta el 7 de enero, coincidiendo con otras interesantes exposiciones temporales: las de Susana Solano y Adolfo Schloser, montadas a partir de los importantes fondos que ya tiene el museo.

En esta puntual aproximación a la escultura actual hay también que tener presente el arte urbano, que sigue surgiendo por doquier: con distintos motivos y con distintas soluciones más o menos justificados y logradas. Valga el ejemplo de las obras acertadas y reivindicativas de la escultora Dora Salazar (Alsasua 1963) que vive y trabaja en Bilbao, donde, a la orilla de su ría, ha erigido recientemente el impresionante grupo de "las sirgueras" en homenaje a aquellas mujeres, que remolcaban fatigosamente las gabarras; y también la figura de Clara Campoamor con un libro en la mano, junto a la playa de la Concha, en la plaza que ahora lleva su nombre.

Finalmente he de volver a decir que esta visión personal de la escultura, que de por sí puede valerle al interesado por el arte, lleva la intención más explícita de hacer recapacitar a ese amplio colectivo, que parece ensimismado en la obra de un escultor por muy importante que efectivamente lo sea. Creo que el proyecto de un nuevo gran museo es difícilmente sostenible y que en cualquier caso tendría una afluencia limitada de visitantes. Por eso me parece que podrá estar bien la solución del Ayuntamiento viejo, que además, según mis noticias, está en manos de un equipo de la máxima solvencia. Y que al tiempo se atienda de alguna manera a la obra más significativa de esos otros importantes artistas que también tiene Zamora. El arte, la cultura es un activo fundamental, el alma de la ciudad que hay que seguir alentando con inteligencia y determinación.