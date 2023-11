El presidente del Gobierno de España se ha convertido en un especialista cualificado en embrollos. Lleva ya tiempo de embrollo en embrollo y tira porque le toca. Lo dice la prensa internacional. Son muchas ya, demasiadas, las crisis diplomáticas que ha provocado. Todo un especialista. Después de dejar su impronta en Marruecos y Argelia, y de la misma forma, Pedro Sánchez ha abierto con Israel una nueva crisis diplomática para España. Se la podía haber ahorrado. Tras su visita a Israel, Cisjordania y Egipto, el jefe del Ejecutivo suma el tercer embrollo diplomático en apenas tres años. Su irresponsabilidad es palmaria. Lo ha vuelto a hacer motu proprio, sin tener en cuenta al conjunto del Gobierno que preside y que obviamente le respalda a ciegas, y por supuesto, ninguneando al principal partido de la oposición como sería lo lógico y natural.

Sánchez ha vuelto a desafiar las posiciones tradicionales de la diplomacia española. Sus virajes son endiablados como el que perpetró en el caso del Sahara en favor de Marruecos y, ahora, en el anuncio del reconocimiento unilateral del Estado palestino, al margen de nuestros socios europeos. Lo esperpéntico y preocupante es que previamente a ese reconocimiento, primero realizó una visita de cortesía a las máximas autoridades israelíes, destinada a expresar el apoyo de España a un país amigo tras la masacre terrorista perpetrada por Hamás, de la que están apareciendo fotos y testimonios espeluznantes. Se rio en su propia cara de Netanyahu. Pero, eso sí, consiguió el aplauso de Hamás, que no deja de ser el grupo terrorista que mueve los hilos en la franja de Gaza.

Palestina agradece a Sánchez su apoyo incondicional, alegando que "nos favorece mucho porque preside la UE y ha hablado en voz alta". Es en lo único que han acertado. En el soliloquio en voz alta de Sánchez que se representaba a sí mismo y como mucho a su Gobierno, no al resto de españoles y mucho menos a la Unión Europea que ya ha tomado buena nota y que empiezan a ver a Sánchez como un problema. Es alarmante que a Pedro Sánchez sólo le aplaudan Hamás, Bildu, sus socios de Gobierno, concretamente Sumar, los CDR y todo el batiburrillo de siglas que la armaron parda y que ahora esperan la redención del apóstol Pedro en forma de amnistía.

Las críticas internacionales contra el presidente del Gobierno español no se han hecho esperar. No ha gustado esta salida de pata de banco que ha tenido en Gaza. Concretamente la prensa alemana ha sido muy crítica contra Sánchez. Los periodistas más importantes de los más prestigiosos rotativos teutones se han mostrado en contra de sus declaraciones. Algún diario ha ido más lejos defendiendo las manifestaciones de Ferraz contra Sánchez y la amnistía, asegurando que los manifestados son "españoles que se preocupan por España, españoles de a pie, no son nostálgicos franquistas ni personas de extrema derecha".

Meterse en tanto berenjenal y en tanto charco acaba por salpicarnos a todos. Joroba oír decir del presidente del Gobierno de España que "es un político que no se toma la ley demasiado en serio". Resulta que va a ser verdad.