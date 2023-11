Europa somos nosotros

Dª Belén Becerril Atienza publica el artículo "¿Es Europa la solución?" (creyendo que pondrá límites a que ella califica de "deriva iliberal que socaba grandemente el Estado de derecho" que ve en el cambio de opinión del candidato Sr. Sánchez hoy ya presidente del Gobierno electo. De entrada, no me gusta el título por Orteguiano que sea. Me recuerda aquel parte meteorológico de la BBC: "el continente ha quedado aislado del Reino Unido por la niebla", pero sin ese sentimiento de superioridad inglesa sino creyéndonos lo que dijo Masson de Villiers al que se atribuyen dos frases "África empieza en los Pirineos" y "¿Que ha hecho España por Europa? ¡Nada!".

Un viejo refrán dice: "Nunca digas de esta agua no beberé". A veces la realidad – p. ej. prohibir el matrimonio homosexual - es peor que el deseo – legalizarlo. Otras veces la realidad – la República democrática de 1931– es mejor que el deseo – acabar con ella; aún sufrimos sus coletazos. Importa más que cambiar o no de opinión que el resultado del cambio beneficie.

Mirar a la UE es obligado; pero la autora debería considerar que la UE no considera a Puigdemont un huido con lo que no es probable que rechace una amnistía. Eso evitaría que el TJUE revocara otra vez una sentencia del TC y del TC y el TS. La más escandalosa fue revocar la incorrecta aplicación de la doctrina Perot, que sí erosionó este Estado de Derecho. Recuerda la ampliación de la UE a países de Europa del Este bajo la órbita de la URSS con baja educación democrática pero no cita el oeste: Portugal y España (aquí Franco murió matando)

Cita que ante el riesgo de violación grave de los valores comunes el art. 7 del Tratado de la UE permite acordar recomendaciones y aun sancionar al Estado si se reiteran y hasta privar del derecho de voto si el Consejo Europeo lo acuerda por unanimidad. Y recuerda que ocurrió con la llegada al poder de Fidesz en Hungría y de Justicia y Libertad en Polonia por sus ataques a la independencia judicial, aunque sin llegar a la sanción, pero olvida citar que ambos son de extrema derecha.

Mirar a la UE es obligado; pero la autora debería considerar que la UE no considera a Puigdemont un huido con lo que no es probable que rechace una amnistía. Eso evitaría que el TJUE revocara otra vez una sentencia del TC y del TC y el TS. La más escandalosa fue revocar la incorrecta aplicación de la doctrina Perot, que sí erosionó este Estado de Derecho

Añade que en 2013 la Comisión adoptó el Cuadro de Indicadores de la Justicia de carácter comparativo de la independencia, calidad y eficiencia judicial, y que puede hacer recomendaciones al Estado violador, aunque sus resultados han sido poco efectivos. Señala asimismo que fue más beneficiosos que los estados miembros garanticen vía recurso la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión si una normativa nacional socava el principio de independencia del poder judicial. Eso se consideraría una vulneración del ordenamiento jurídico de la UEl. Mas que la vía de la sanción política se ha preferido la sanción económica, como contra Hungría, en el Presupuesto de la Unión y del Plan de Recuperación.

Considera que la ley de amnistía es un caso más próximo al de Rumanía cuando en 2019 el Gobierno quiso amnistiar políticos condenados por corrupción y cita esa opinión de Le Monde. Pero, aunque en su decisión "hayan intervenido los independentistas" se ha excluido de la amnistía los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión. Señala también el intento frustrado de salvar el fraude de ley que lleva cometiendo el CGPJ (art 6.4 CC) reduciendo la exigencia de tres quintos de los votos a la mayoría absoluta. Personalmente me temo que no se explicó que la situación actual el CGPJ es un fraude de ley (art 6.4 CC) al interpretar la prórroga de modo opuesto al fin de la norma, art. 3.1 CC, que es salvar una breve transitoriedad temporal de naturaleza procesal y no provocado precisamente por razones de politización de dicho órgano, lo cual viola los art. 3.1 y 7.2 CC que más que lawfare es un puro cachondeo.

Por ello es de alabar, no de censurar, el cuidado que los redactores de la proposición de Ley han puesto de respeto a las instituciones europeas. La autora sigue opinando que esta ley socavará gravemente la autoridad del poder judicial y burlará la división de poderes. Me recuerda que una defensora ante el TJUE de la inconstitucional aplicación retroactiva de la doctrina Parot alegando que era como en España se entendía la protección de los derechos humanos recibió una educada respuesta: "en la UE entendemos por derechos humanos lo contrario". Y la pobre ni se enteró de lo que estaban diciendo.

Destaca la autora que la UE es "un espacio político basado en unos valores compartidos cuya vulneración no es, de ninguna manera, una cuestión meramente nacional. Es también una comunidad basada en la idea de la solidaridad, incompatible con los nacionalismos excluyentes". La política de diálogo de estos últimos cinco años desde el Gobierno busca la convivencia amable respetando los sentimientos ajenos sin perjuicio de no compartirlos. Ese fin de una actitud de intolerancia punitiva ha tenido sus consecuencias en las urnas en Cataluña. La unidad se consigue por la vía de la seducción que exige diálogo; la intolerancia y el desprecio fomenta el divorcio al hacer ingrata la convivencia. Recordemos al Marqués de Santillana: Y trinemos con "E sea la tu respuesta m/ muy graciosa / Non terca nin soberbiosa / más honesta / ¡Oh fijo!, ¡cuan poco cuesta / bien fablar! / E sobrado amenazar / poco presta" que invita a la conciliación, que sólo la madre de Cristo, porque se la cree libre de pecado podía tirar la primera piedra. Y añade: "Sempre me logo loar / al que perdona / Como sea gran corona / sin dudar / en non menos reprobar / pena de fierro /Ca si pasa, non es yerro / de enmendar".

Y terminemos con otro refrán que invita a la cordialidad en el trato en vez del desabrimiento: "no estropea la ensalada / mucho aceite / sino poco exceso /de vinagre".

(*) Abogado. Doctor en Química Industrial. Secretario General Centro de Estudios Ateneos