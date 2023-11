Con tanta falsa noticia y tanta gaita, no sé si creer lo que he escuchado y leído estos días. Porque si no es verdad, ganas tengo de crear falsas esperanzas. Claro que si la noticia parte de César Lumbreras, pongo la mano en el fuego. Celedonio Pérez y César Lumbreras tienen mucho en común: construyen sus relatos con la verdad por delante. Y si Lumbreras dice que el precio en origen el aceite de oliva virgen extra cae a mínimos de julio, consiguiendo bajar en noviembre de 8,5 euros kilo a 7,75, lo creo a pies juntillas.

No está nada mal en esta España nuestra de subidas de precio vertiginosas, que algunos productos bajen y que lo hagan de forma notable. No es bueno que los precios se estanquen cuando están al alza. Si, además, el Gobierno interviniera en lo del IVA reduciéndolo lo suficiente como para sacarnos del marasmo económico en el que nos encontramos, sería de agradecer. Me temo que el Gobierno, el pasado y el presente, esté a otras cosas que no son nuestras cosas, es decir, aquellas que afectan a lo más preciado, nuestro bolsillo.

No sé si la cosa está del desplome del aceite de oliva, bueno de los precios estratosféricos que ha alcanzado, continuará su curso descendente debido a que la producción actual es mucho más baja que la de la campaña pasada. Eso no puede significar nada bueno. Ser agricultor y no morir en el intento es un milagro hoy día. Cuando una cosa se arregla se estropea otra y así sucesivamente. Luego está el factor meteorológico que es un incordio puesto que nunca llueve a gusto de todos.

El desplome tal, si en verdad se ha producido, tardará en repercutir en el bolsillo del consumidor, el gran pagano de las políticas agrícolas y ganaderas, de la meteorología y de todo lo demás. No levantamos cabeza. La cesta de la compra está imposible. Hasta no hace tanto, encarecía en unos céntimos, bastantes céntimos, y con eso se conformaban los ávidos supermercados. Ahora, de un día para otro, suben un euro o dos y se quedan tan panchos. Como si no lo notáramos, como si fuéramos tontos. Algunos productos llevan asociada a la subida la merma, en algunos casos considerable, de contenido, algo que se produce fundamentalmente en los envasados. O le quitan peso o los adelgazan de alguna manera. Eso es un fraude. Las leyes están hechas como están hechas y en muchos casos, se ha visto y comprobado, que están para saltárselas a la torera. Por consiguiente, los fraudes seguirán produciéndose.

Nos pongamos como nos pongamos, y ya podemos decir misa, seremos los eternamente perjudicados. Lo del aceite ha sido un bofetón descomunal a lo largo de estos meses. A punto han estado de fastidiarnos la dieta mediterránea. Tanta publicidad invertida en el magnífico aceite de oliva español, para dejar reducida su adquisición a las clases más pudientes, porque las económicamente débiles han tenido que echar mano, no ya de las marcas blancas, que también, sino del socorrido aceite de girasol que, no obstante, siguió la inercia del de oliva.

Tomémoslo con cautela y si es verdad que el desplome del aceite de oliva es un hecho, ¡bendito sea!