La densidad de los números: Luis Ramos

Tenemos la fortuna, una vez más, de asistir a la presentación de un nuevo libro de poemas de Luis Ramos de la Torre. Autor consagrado, de obra asentada, reconocida y premiada, nos ofrece hoy su texto poemático número nueve. Tercero que publica en un año, ha tenido la amabilidad de invitarme a presentar, además de este mismo, los dos últimos. Por remitirme solo a algunos títulos del autor, citaré Del polen al hielo, libro de hondo significado para mí, el Dilema del aire, premio de poesía Ciudad de Salamanca de 2020, Entre cunetas, valiente denuncia del incumplimiento de la justicia y reparación para nuestros muertos, o por ir a los últimos, Mientras pueda decir, obra especial por muchas razones, también por estar compuesta únicamente por sonetos, y La serena estrategia de la luz, maravillosa poetización sobre la luz, la mirada y la pintura, dedicada a J. Mª Mezquita.

Luis no es sólo, y ya sería mucho, un poeta. Además de su bien conocida faceta de músico, son muy valiosos los ensayos y artículos sobre arte en general, poesía, filosofía…, resultado, con frecuencia, de su participación en congresos y cursos de formación. Su dedicación y conocimiento a la obra de Claudio Rodríguez, figura en la que centró su tesis doctoral, se plasma, entre otros textos que tendremos ocasión de citar, en Hacia lo verdadero, (Cercanías a la vida y al arte en la poesía de Claudio Rodríguez), publicado en Chamán Ediciones, en 2022.

La densidad de los números, el libro que hoy traemos, trae Luis, ante vosotros fue finalista del muy prestigioso Premio de Poesía Loewe, en 2021. Esto implica que no es lo último que ha escrito, aunque si sea lo último que ve la luz, por el momento. Se trata de una obra extraordinariamente bella en su composición, en la edición de Lastura, colección Alcalima, con una portada de José María Mezquita, que continúa así su fructífera colaboración con Luis. Es una obra, en su contenido, muy compleja. Cuando la recibí, sin editar aún, por correo electrónico, y comenté con el autor la dificultad de la misma, él, como generoso maestro no socrático, me ofreció unas indicaciones, algunas de las cuales aparecen también en la contraportada.

Me dio la clave exacta que yo buscaba, y que ahora les transmito, al definir la densidad de los números como "la propiedad que tienen los números fraccionarios, en virtud de la cual, entre dos números racionales cualesquiera, caben infinitos números racionales".

Obviamente, no estamos ante un tratado de matemáticas – si así fuera, aseguro que yo no estaría aquí hablando de esto -. Luis hizo hincapié, y, por tanto, yo también lo haré, en el número, en el entre y el intermedio, la palabra que se cuela entre los intersticios para aclarar, la mediación que establecemos con lo que nos rodea. Y, así, surgieron mis primeras reflexiones, que quiero exponer en este auditorio: hablamos, en principio, pues, de número y hablamos de intermedio.

1.- Número- No sólo en este libro, sino en otros muchos del autor, encontramos, como si fuera un Jano, dos caras enfrentadas de esta noción:

A/ Un aspecto negativo, en relación con la cifra, que el autor comparte con nosotros en la contraportada que yo mencionaba antes, una urgencia cuantificadora de las cosas, de la vida, cada vez más frecuente, a la que Luis es extremadamente sensible, y que rechaza. Si nos acercamos al poema "El cero y la noche", encontramos denunciado el "empeño del límite y la cifra", manifestación contaminante, expresión de nuestro tiempo. Incluso "los malos amores" que pueden dolerse de muchas maneras, se lloran en este libro "haciendo números/restando cómputos al sentimiento".

B/ Pero Luis ya ha demostrado muchas veces su orientación hacia un cierto pitagorismo. Él es filósofo con formación científica, poeta y músico, por tanto la medida, la armonía, la precisión en el verso y en la escala le resultan imprescindibles. Vender la existencia, tan rica en lo cualitativo, en cálculo y cantidad es negativo; cuantificar y ordenar la naturaleza, o que ella misma se nos ofrezca así, en su genuina e íntima expresión de figuras geométricas y mediciones, no. El primer poema del libro es "Cómputo", el segundo "Entre" . En las primeras estrofas, desde mi punto de vista, hay una constatación, un canto, incluso, en ambos casos, a esa materia que es número, que se nos vuelve comprensible por él, que es orden y medida. En el poema "Frágil", en un juego de opuestos, aparece la misma idea. En "Tres", número lleno de simbolismo para nuestro autor, naturaleza, mar, maternidad, amor y número alcanzan una gran fuerza expresiva, una cadencia especialmente sugestiva en la estrofa 3, que se teje en torno a la secuencia de los números.

2.-Al comentar el título mencionaba que, si bien los números importan en las dos vertientes que hemos señalado, interesaba más aquí, en este libro, el entre, el intermedio, que es lo que implica en él la noción de densidad.

La idea de "intermedio" está muy presente, tanto en la poesía de Luis como en algunos de sus ensayos críticos. Así, en "Poética y razón de lo intermedio en Claudio Rodríguez", publicado en Campo de Agramante, revista de literatura, nº 16, de 2011, analiza, en nuestro poeta más representativo, al que conoce muy bien, este concepto, a través de los de "amor", "canto" y "casa", tan frecuentes, por lo demás, en la poética de nuestro autor. Pablo García Malmierca analiza en Culturamas La urgencia de lo minucioso, importante libro publicado en 2021, y lo hace tomando como eje el concepto de intermedio. Mediador, posibilitante, lo que facilita y no molesta, lo que habita entre o al lado de, sin hacerse notar, lo que nos deja y, si acaso, nos ayuda a ser lo que somos. No solo la propia noción, sino algunas expresiones, cotidianas, pero llenas de significado, denotan, en el libro que comentamos, esa idea. Poemas como "Adentro", "Lluvia", o el extraordinario "Aire", expresan con belleza y lucidez esta intuición poética.

3.-Luis, unos de los mejores especialistas, como ya sabemos, en la obra de Claudio Rodríguez, es miembro fundador y muy activo del Seminario Permanente Claudio Rodríguez, que acogen cada dos años, con la generosidad acostumbrada, estas mismas salas. En la VIII edición del mismo, en 2019, las jornadas se abrieron con una conferencia titulada "Breves notas filosóficas sobre el cuidado del alma", del profesor de la universidad de Barcelona, J. Mª Esquirol, brillantemente presentado por nuestro poeta. Ambas intervenciones se recogen en el número 7 de la revista Aventura, órgano de expresión de dicho seminario.

El autor, Luis, escoge con mucho cuidado, y no es para menos, pues es una declaración de principios, las referencias y citas que aparecen al comienzo de las obras. En la que hoy presentamos se encuentra una del poeta francés René Char, fallecido en 1988, otra de la poeta y filósofa hispano-belga Chantal Maillard y una tercera del filósofo que mencionaba hace un momento, es decir, de Esquirol. Esta última dice "El horizonte más importante no se encuentra más allá, más lejos, sino más adentro".

Esta especie de decir agustiniano nos plantea nuevas vías de interpretación, pues estoy segura de que Luis lo ha seguido. Esquirol ofrecía, en la conferencia mencionada, esta reflexión, con unas palabras de Wittgenstein: "El trabajo filosófico consiste fundamentalmente en trabajar sobre uno mismo". Trabajo filosófico, expresión poética que vemos a continuación.

No nos agotamos en nosotros mismos, el "entre" en relación con la naturaleza, con los otros, nos lleva a ser, dejando que lo demás sea, y ayudando, como el aire, a ello. Pero nuestro arcano, los cangilones machadianos de la noria, nos llevan a intentar conocernos y a trabajar con y en nosotros mismos, a ir adentro, encontrar y expresar esa intimidad en los universales del corazón.

Así, en los poemas del libro que presentamos. Amor, sensualidad, carnalidad, como un poso de plenitud, frecuentes, por lo demás en la poética de Luis, habitan poemas como "Árnica", "Deseo", "Aire nuevo" , "Acaso"...

Pero no solo lo bueno llena el corazón. Con una frecuencia y un peso que no he visto en los libros anteriores, encontramos aquí "el hollín de la tristeza", "el alma de helecho y musgo", comparaciones, metáforas, que de forma tan plástica y tan bella utiliza el autor en el poema "Alerta", uno de los últimos del libro. "La derrota", El fracaso, en el poema "Sombras", "Errores", el paso del tiempo en "De paso", el miedo en "Trayectoria"..., son un acerbo importante para la otra cara de la moneda.

Hay un poema muy especial que se titula "En depósito", a modo de autorretrato, o más aún, de testamento, que de alguna manera resume la segunda mitad del libro, en el que la labor arqueológica y estratigráfica, o no, que es carne viva donde se escarba, más bien tarea quirúrgica y, si acaso, terapéutica, nos deja este poso de tristeza y de ansiedad

Quizá porque la intemperie, la disgregación, la conmoción hacen frecuente acto de presencia en estas páginas. La "Herida", noción fuerte entre los filósofos, de Platón a Hegel, en los poetas, en Luis, definida por Esquirol como "el repliegue del sentir, el umbral extraordinario de sensibilidad que determina lo humano. El sentir es conexión con la exterioridad, pero al plegarse sobre sí, incrementa su apertura y genera interioridad. Y llega a ser tanta la apertura que resulta afectado por lo que no es algo objetivo. Y esas afecciones, esas conmociones, esas heridas ya le acompañarán para siempre. Es más esas conmociones van aumentando, la herida se hace cada vez más profunda..." es una presencia frecuente en estos verso. Herida, pues, que no sana, que no tiene sutura, que es hontanar y receptor del sentimiento, aunque el amor, el canto, el "entre", la mediación, la horizontalidad, la palabra ofrezcan su pequeño lenitivo. No se puede expresar mejor de lo que lo hace él en el poema titulado así, "Herida".

4.-Tenemos, como no puede ser de otra manera en un poeta, la palabra. Palabra que es, en los libros de Luis, reflexión, belleza, crítica, denuncia… También en esta obra encontramos una vertiente de denuncia, de aquello que nos destruye como comunidad. El poema "Rayana", con elipsis elocuentes y metáforas aceradas, clama por un iberismo, un cosmopolitismo de la inteligencia. En "Artica", se alza contra lo que le estamos haciendo a la tierra, en "Persistencia" se alerta contra la falsedad y el error que habita "lo que llaman eterno". La voz de nuestro poeta no ha perdido esa vibración en la horizontalidad que nos lleva al otro y a lo otro, que nos hace sentir al unísono con otros hombres, con la naturaleza, sin darnos más importancia que la que tenemos y respetando la entidad y autonomía de lo que lo otro es, idea que difícilmente se puede expresar mejor que con estas palabras: "Tienes los brazos abiertos sobre la arena/y sigues tendida mirando al cielo./Caen las gotas a su ritmo/y entregadas caen en ti/Hay en tu rostro cierta gratitud/cierto sosiego-/pero recuerda que no eres ni el agua ni la lluvia,/que únicamente estás ahí", leemos en el poema "Gotas".

Y sin embargo...

Sin embargo, en este libro, bello, complejo, sutil, el autor al ir hacia su "adentro" se recomienda a sí mismo, y quizá nos recomienda, una cierta reserva, una cautela, nos advierte de un "Riesgo", una "Anomalía", aconseja una "Estrategia", ofrece una "Guía": "Habrá que empezar a pensárselo dos veces". En "Allí" señala una cierta necesidad de callar, de no insistir y en "Horizonte", el último poema del libro, se habla abiertamente del silencio

5/ Ya, para concluir, hemos de volver al principio, a la dedicatoria del libro, que dice: "A los muertos vivos de los que aún seguimos aprendiendo". Expresión de García Calvo, según me dijo Luis en aquella no mayeútica conversación nuestra, uno de esos maestros de los que aprendimos y al que estamos olvidando injustamente. En Nubes de evolución, obra de 2017, con un precioso prólogo de Ángel Benéitez, utiliza esa expresión, transformándola en la más impactante "las bocas que he leído". En este libro, en el poema "Aprendizaje", se habla de "aquellas voces señeras, de las que tanto aprendimos". Todos aquellos que nos enseñaron y enseñan, que oímos, o leemos, conocidos o anónimos, maestros y/o amigos, todos ellos nos ayudan a conllevar la herida.

De entre esos amigos Luis destaca uno, Manuel Prieto Becedas, al que dedica el poema "Jazz". Descriptivo y expresivo al tiempo, a todos nos traerá una evocación, una nostalgia o, acaso, un arrepentimiento, por no haber vivido aquellas noches de amigos, de música, de vigilia, que a veces parecían tiempo perdido y a la postre, es el que encontramos más vívidamente en nuestra memoria. Permítanme, para acabar, recomendarles la lectura de estos versos.