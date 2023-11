«Tati y Fiquin», mis padres

Para los que no los conozcan, son mis padres, son y serán la luz que ilumina nuestra oscuridad, la guía en el camino, el engranaje perfecto (sin el que la máquina no funciona), la primera pieza de ese gran puzzle «la vida».

Muchas veces no nos damos cuenta de los esfuerzos y sacrificios que han hecho para darles todo a sus hijos (quizá por desconocimiento, inmadurez, ignorancia e incluso egoísmo), y no hablo de lo material (eso se lo lleva el viento y no dejan de ser unos cuantos ceros en un banco), si no de los «valores» (una palabra que parece deja de tener su preciado significado en estos tiempos), tales como «educación», «respeto», «lealtad», «empatía», «compromiso», etc. Estos valores perdurarán y serán la mejor herencia que unos padres podrían dejar a sus hijos, y como vulgarmente se dice: «Viendo al hijo verás al Padre o viceversa».

Anteponiendo siempre lo «nuestro» a lo «suyo», aportando generosamente para los estudios, ropa y otras necesidades varias, dando esos buenos consejos en determinados momentos «las necesidades básicas son la comida, la dormida y la vestida» (todo lo demás es insignificante y puede esperar), más de una vez he oído ese refrán.

Por mucho que pasen los años, o te encuentres fuera, sabes que están ahí en las alegrías y en las tristezas, para lo que necesites.

Y como al final, la vida se resume en recuerdos, al menos los míos no pueden ser más felices, pues en cada uno han estado ellos por supuesto. Dice un dicho que se aprende de lo que se ve, qué mejor ejemplo ver como ellos se han ocupado de sus padres (mis abuelos) en los últimos momentos de su vida, y de su familia (sin esperar nunca nada a cambio…), se trata de la humanidad que se presupone que tenemos los mal llamados humanos sólo por el hecho de nacer con esta condición (me permito morderme los labios). Aunque nos pese, también seremos mayores, o tercera edad como se dice ahora, y nos encontraremos en idéntica situación (el tiempo pasa para todos).

Podría extenderme con muchísimos ejemplos de su buen hacer para con nosotros, pero lo único que quiero decirles (de parte de todos sus hijos), es que los queremos mucho, y no cambiéis ni un ápice, sois el mejor ejemplo a seguir.

Y sí, cuando el ocaso llegue, volveré al lugar que me vio nacer, el sitio de mi recreo.

Federico Colinas