Legitimidad e indecencia

La investidura de Pedro Sánchez, tal y como sabíamos todos que se iba a producir, puede que haya sido legítimamente alcanzada, pero de lo que no cabe ninguna duda es que se ha conseguido utilizando medios tan indecentes y vergonzantes como execrables.

Cuando lo indecente puede ser legítimo, es señal de que los cimientos sobre los que se apoyan las leyes y las reglas del juego están fallando y algo habrá que hacer para cambiarlos o reforzarlos.

Como recordarán todos ustedes, estimados lectores, en el debate cara a cara que mantuvieron Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en la campaña electoral previa a las elecciones generales que tuvieron lugar el 20 de diciembre de 2015, el entonces candidato del PSOE a la presidencia de la Nación le dijo al del PP: "Señor Rajoy, yo quiero hablar de corrupción. Usted, cuando envió ese SMS a Bárcenas (Luís, sé fuerte…) tuvo que dimitir… Causa sonrojo recordar algunas de las cosas que han sucedido durante los años que usted lleva siendo presidente… Si usted siguiese presidiendo el Gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiere representar sería enorme, porque el presidente del Gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es…".

En aquellos tiempos, tras escuchar las palabras del señor Sánchez, que acabo de reproducir, coincidía con él en que el señor Rajoy, después de destaparse todo lo que se destapó sobre la presunta caja B del PP, sobre los tejes y manejes del señor Bárcenas y sobre los mensajes que ambos se intercambiaron, debería haber dimitido. Opiné y sigo opinando que debería haber dimitido porque a ningún español con dos dedos de frente le podía caber duda alguna acerca de la veracidad de cuanto estaba saliendo a la luz.

Aunque Rajoy no dimitió y el PP, con él de candidato, ganó de manera consecutiva las elecciones referidas y las que, al no alcanzar la investidura en el primer intento, tuvieron que celebrarse meses después (26 de junio de 2016), cuanto vino a renglón seguido (todos lo podemos recordar), propició que Rajoy no pudiera concluir su segundo mandato, porque perdió la moción de censura que Pedro Sánchez presentó contra él tras hacerse pública la sentencia del caso Gürtel que condenaba al PP por haberse beneficiado de una trama corrupta…, como responsable civil a título lucrativo...".

Hoy, después de todo lo que lleva acaecido desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, y de lo que ya se sabe acerca del maquiavelismo oportunista e infame del que ha hecho práctica habitual en su proceder el recientemente investido de nuevo presidente, eso sí, con los apoyos de los que quieren romper España, "haciendo de la necesidad virtud", servidor, que sigue pensando como pensaba en 2015, tiene claro que el señor Sánchez es la persona más indecente de cuantas han llegado a la Moncloa y, en consecuencia, aplicándole sus propios argumentos, debo decir que no es digno de ocupar el cargo para el que acaba de ser investido, por segunda vez consecutiva ¡Tiene bemoles la cosa!

Como toda España sabe, ha alcanzado la investidura valiéndose de su capacidad para la impostura, de un engaño manifiesto a todo el electorado, al que ha ocultado deliberadamente sus intenciones, de una falta de pudor sin límites, de la pasividad y candidez de buena parte de sus votantes y de la mediocridad que han demostrado los diputados y diputadas que, por propio interés personal, es decir, por seguir cobrando el sueldo, a pesar de que conocían de manera sobrada al candidato, han votado a su favor. En cualquier caso, lo más sangrante de todo es que ha conseguido la investidura comprando el voto de los que odian a España y a todo lo que nuestra nación representa, ni se sabe aún a qué precio.

Lo que sí se sabe es que ha sido a cambio de una amnistía que el mismo Pedro Sánchez, antes del 23 J, consideraba anticonstitucional, de la condonación de unos 15.000 millones de euros, más 1.300 millones de intereses, de la deuda que hasta la fecha tenía Cataluña (que tendremos que soportar todos los españoles, salvo los amnistiados y sus aliados), y del sometimiento al control de sus veleidades, durante todo el tiempo que dure la legislatura, por parte de Puigdemont y los suyos (mediadores internacionales incluidos).

¿Es o no una indecencia sin parangón lo que ha hecho Pedro Sánchez para mantenerse como inquilino de la Moncloa?...

Por todo lo enunciado, manifiesto mi deseo de que tenga una corta "vida" en lo que él ya debe considerar su palacete.

Ojalá los españoles encontremos la fórmula para echarle cuanto antes de donde no quiere salir "ni a tiros".

O la encontramos, o España será cada vez más desigual y la convivencia entre los ciudadanos más difícil, porque la sociedad civil, a medida que vaya cumpliendo su mandato, no podrá permanecer al margen de lo que le queda por ver, oír y pasar. Y todo, por la ambición desmedida de una persona que no tiene ni principios, ni escrúpulos, ni palabra y que quiere hacernos comulgar con ruedas de molino cuando dice: "No miento, solo cambio de opinión"… cuando creo que lo debo hacer por el bien de España". Ya…

¡Despierta país!