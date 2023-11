Dos acepciones aporta la Real Academia Española en el Diccionario de la Lengua Española sobre la palabra "rufián". La primera señala: "Persona sin honor, perversa y despreciable". En la segunda: "Hombre dedicado al tráfico de la prostitución". Con ello no quiero decir lo que en un principio puede llevar a una interpretación errónea puesto que me voy a referir a una persona en concreto. Simplemente lo dejo ahí, porque es conveniente consultar a nuestro magnífico diccionario para hablar con propiedad.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados ha vuelto a hacer honor a su apellido. Ha vuelto a retratarse con gruesas pinceladas. Porte chulesco, palabras broncas, actitud desafiante y una lengua que escupe veneno cuando, con un odio que rezuma por sus labios y que puede convertirse en delito, asegura que lo único que une a todos los socios de Sánchez es el rechazo a la derecha. Ese odio lo inculcan también en los colegios y escuelas. Su costumbre de ofender gratuitamente a las mayorías es inaceptable. Pero, ahí continúa el de Santa Coloma de Gramanet desarrollando su oratoria basada en el insulto y en la chulería. Como cuando pidió luz y taquígrafos para mostrar a España entera que él y los suyos no reconocen al Jefe del Estado, el Rey don Felipe.

También he visto a un Sánchez igualmente bronco y crispado. Incluso me ha dado pena cuando he creído ver en él a una marioneta, a un monigote en manos del independentismo catalán que le dice con chulería lo que le viene en gana y que hará lo que también considere oportuno llegado el caso. Me ha dado pena, mucha pena de un pobre Sánchez, más empobrecido moral y éticamente que nunca, cuando Rufián le ha espetado sin consideración alguna, en medio de lo que a todos se nos ha antojado una burla: "Tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión y a que se vote quizá mañana en un referéndum". El presidente ha tragado con eso y con mucho más. Lo que no soporta en la derecha, que le digan verdades como puños, tolera al separatismo catalán que le humilla, avasalla y doblega.

Por cierto a qué "represión" se refiere Rufián, ¿a la que ellos perpetran a diario en Cataluña contra los castellanoparlantes? Si es así, me adhiero. No conozco otra represión. Rufián y Esquerra impondrán por la fuerza de un apoyo que llega viciado un referéndum inconstitucional y a todo lo que se derive de esta sinrazón en la que Sánchez se ha metido con un único fin, mantenerse en el poder cuatro años que no le van a salir gratis y que mantendrán la calle encendida y ojala que no incendiada.

Qué pena que el otrora PSOE, dependa de la ambición de unos grupúsculos que quieren romper España y de la ambición de su propio candidato. Aquel partido de Estado ha saltado por los aires. Qué pena y qué tristeza me produce ver cómo Rufián, con cierta ironía, le ha recordado dónde han acabado Albert Rivera e Inés Arrimadas para advertirle de que si vira y se aleja de las fuerzas separatistas, puede acabar mal. Y Sánchez aguantando el tipo y tragando toda la bazofia verbal que le han vomitado encima. Yo no quiero un presidente de mi país sometido, subordinado, supeditado al independentismo al que rinde vasallaje.