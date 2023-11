El potencial de Zamora

Zamora tiene un gran potencial que no se difunde, en muchos casos por desconocimiento. Vamos por la vida de pedigüeños, de parientes pobres, ignorando en unos casos y subestimando en otros todo lo que Zamora es y encierra. En eso deberíamos aprender del obispo de Zamora, don Fernando Valera, que está demostrando sus dotes de buen empresario, potenciando lo que tiene el Obispado, que no es poco. Al fin y al cabo el Obispado es más que el cargo o dignidad del obispo, más que su residencia y más que el territorio en el que ejerce su jurisdicción eclesiástica el prelado. El Obispado es una empresa y en materia tal don Fernando nos está dando una lección.

Lo digo, porque además de tierra de setas, de buen vino, de buenos pimientos, de magnífica carne tanto de ternera como de ovino, de castañas, de guindas y melocotones que ya quisiera Calanda, de quesos extraordinarios, de buen embutido y de, ente otros muchos productos, grandes licores, Zamora es tierra de buenos pistachos y, como rezaba el reportaje del pasado domingo en nuestro periódico, Zamora, y más concretamente Villarino tras la Sierra, es tierra de naranjas, caquis, kiwis, nísperos y granadas. Pero no una tierra cualquiera, más bien un paraíso como aquel que habitaron Adán y Eva antes del pecado.

No entiendo que no se comercialicen estos y otros productos. Estoy harta de que los supermercados y las fruterías, vendan fruta procedente de Marruecos, Polonia, allende los mares y otros tantos países. Quiero consumir, por más caro que sea, productos de la tierra que no se circunscriban a los de siempre, a todos aquellos de los que presumimos con razón pero que cuentan con muchos parientes que ya va siendo hora de presentar en sociedad, como hacia nuestro periódico el domingo.

No sé por qué no existen más consorcios y cooperativas, el Consorcio de Promoción del Ovino y Cobadu son los mejores ejemplos, que promocionen el producto de que se trate, como en este caso esas frutas que, arracimadas en el árbol estaban diciendo ¡cómeme! Y así poderlas disfrutar de lindes afuera de Zamora, pero también de lindes adentro, como hacemos en plena canícula con los tomates de Zamora que son pura y jugosa carne y un poco más tarde los pimientos de Benaente que son una pasada.

Me parece muy bien que frente al procedente de Nueva Zelanda, se comercialice el kiwi asturiano, pero ¡coñe!, resulta que hay un kiwi zamorano que lo mismo es muy sabroso y ni idea teníamos de ello, hasta el pasado domingo, el de la manifestación abrumadora en Zamora. Necesitamos personas entendidas y dispuestas a arriesgar que fomenten el cultivo de esta y otras frutas convirtiendo a Zamora en un referente, en principio autonómico pero, a renglón seguido, también nacional.

Se me hace la boca agua pensando en estas frutas. Lo lamentable es que no podamos disponer de ellas en tiendas propiamente zamoranas, donde se venda el producto de la tierra que bien puede considerarse de gourmet. Que no acabe llevándoselo El Corte Inglés, que también, pero que, por lo menos, podamos como mínimo catarlo.