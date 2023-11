Sí a la reapertura del tren Ruta de la Plata. ¡Ya!

En fechas muy recientes, se han multiplicado las manifestaciones, en distintas ciudades y capitales de provincia, en favor de la reapertura del ferrocarril "Ruta de la Plata", esto es, solicitando la unión por ferrocarril del norte con el sur y del sur con el norte, Gijón-Sevilla, Sevilla-Gijón.

El Oeste Peninsular, en su totalidad, demanda a "voz en grito", la reapertura del ferrocarril Tren Ruta de la Plata, cerrado en el mes de de un lejano julio de 1985, por decisión, si mal no recuerdo del Gobierno presidido por D. Felipe González, y presumo que alegarían para el cierre causas económicas y falta de viabilidad y rentabilidad en la explotación de la línea, lo que a mi humilde juicio, supone ignorar que el ferrocarril es un servicio público a la ciudadanía y no puede basarse única y exclusivamente en razones de rentabilidad económica y política ( poca población, pocos votos). Los servicios públicos deben estar presididos por la aportación al bienestar de la ciudadanía de un determinado territorio, esto es, al bienestar común de sus habitantes.

El cierre del ferrocarril Ruta de la Plata, ha supuesto la pérdida de multitud de industrias en las zonas por las que circulaba y, en consecuencia, la pérdida de población y riqueza. Como ejemplo tenemos a nuestra querida provincia y especialmente Benavente.

Mis queridos lectores, saben perfectamente, que sobre este tema de "la reapertura del Tren Ruta de la Plata" he escrito varias columnas en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, desde hace muchos años, es decir, que no es de fechas recientes (pueden consultar la hemeroteca de La Opinión- El Correo de Zamora). He pedido explicaciones y no me las han dado, han dado la callada por respuesta, esto es, "mutis por el foro" y no olviden que tuvimos una ministra de Fomento zamorana, de nombre doña Ana Pastor.

Creo que es el momento idóneo, para proceder a la reapertura del ferrocarril Ruta de la Plata, toda vez, que todas las fuerzas política y la ciudadanía han mostrado públicamente en la calle su deseo y, no se admiten demoras en los estudios y viabilidad, máxime cuando el Corredor del Oeste es una necesidad urgente para las personas y para el transporte de mercancías.

Zamora capital, su provincia y particularmente Benavente, no pueden quedar al margen y aisladas para siempre, ahora o nunca.

El ferrocarril Ruta de la Plata debe ser incluido en la Red Básica Ampliada del Corredor Atlántico de la RTE-T Europea, por tal motivo pedimos un tren moderno y seguro que vertebre el norte con el sur español, mediante una línea electrificada para pasajeros y mercancías que contribuya a la repoblación, asentando especialmente juventud y desarrollando industrias que empleen mano de obra, a ser posible cualificada y generen riqueza para la zona, que verdaderamente lo necesita, pues al paso que vamos, "malorum causa", dijo David y tiró el arpa.

Benavente por su situación privilegiada tiene un alto potencial de desarrollo con el Polígono Puerta del Noroeste, La Azucarera con su envasadora del orden de 87.000 toneladas de azúcar, la factoría de Latem Aluminium, etc... Los Paradores de Castrogonzalo, con Lácteas Cobreros, Quesería Entrepinares, etc...

Todos unidos, luchando por la reapertura del tren Ruta de la Plata, hemos de conseguirlo y cuanto antes mejor, pues, créanme que me produce escalofrío, oír esas fechas del año 2040 o 2050, me recuerda la frase "¡cuán largo me lo fiáis, amigo Sancho!" cuando, presumiblemente una gran parte de la población, por razones de edad, estaremos descansando en las mansiones eternas.

"Si se quiere, se puede", querer es poder, decimos por estas tierras llanas de Castilla y León, lo que facilita el trazado de la línea. Los gobernantes nacionales, autonómicos, provinciales y locales, así como las asociaciones empresariales, Cámaras de Comercio, Sindicatos y población en general, unidos todos, como se ha puesto de manifiesto en las plazas tienen la suficiente fuerza para que se atiendan sus justas peticiones y procuren dar la máxima celeridad a la reapertura de la línea, pues, es inadmisible que a estas alturas de la vida, se demore "sine die" y todo quede en proyectos, estudios, y buenas intenciones y promesas incumplidas como ha ocurrido hasta ahora, pues, que yo sepa a Benavente al día de hoy no se puede venir en tren, como no sea en el de San Fernando, esto es, un rato a pie y otro andando.

Hemos de ser exigentes con los políticos de turno que nos representan y exigirles que aceleren "aquí y allá" la reapertura del ferrocarril Ruta de la Plata para que sea una realidad ya, es de justicia social y económica. El trabajo y la lucha sin descanso por la apertura del ferrocarril Ruta de la Plata les va en el sueldo.

Esta España olvidada y abandonada pide ya la reincorporación a la Red Básica Ampliada del Corredor Atlántico y la reapertura del tren Ruta de la Plata Astorga-Plasencia. Es urgente.

La reapertura de la línea es necesaria para la supervivencia de la zona, ahora o nunca, la financiación es perfectamente asumible y que no se nos diga que en la zona hay baja densidad de población, o que no es rentable, eso es inadmisible. Hay necesidad del ferrocarril para el desarrollo y ello es suficiente para la reapertura, pues, es sabido que el transporte ferroviario se inicia en el siglo XIX para mercancías y viajeros y así comienza el desarrollo industrial, por ello nunca comprendí porque motivo se cerró el ferrocarril Ruta de la Plata, en el mes de julio del año 1985 y porque en el momento presente se están poniendo tantas trabas para su reapertura.

Todos unidos luchemos por la reapertura del tren Ruta de la Plata, poniendo nuestro granito de arena y señores políticos mójense, con independencia de lo que piensen sus jefes y actúen en beneficio de sus vecinos, atendiendo sus necesidades.

Mi deseo es volver en tren de Benavente a Salamanca, recordando mis tiempos de estudiante. Espero ir en tren a celebrar las bodas de diamante de mi promoción.

Pedro Bécares de Lera