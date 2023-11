Los de la sopa boba

Pues, nada, que van y nos cuentan que la militancia del PSOE ha avalado con un 87% de los votos emitidos el acuerdo de coalición entre Pedro Sánchez y Sumar y la amnistía a los líderes independentistas catalanes a cambio de la investidura del presidente del Gobierno en funciones. Cara investidura. No hay más que recordar por cuánto le salieron a España, porque los platos rotos siempre los paga España, los daños causados por lo que se dio en llamar Tsunami Democrátic, que de democrático tenía lo que yo de cura. La factura asciende a 2, 8 millones de euros. Tsunami del que estuvo al tanto en todo momento Puigdemont y cuyos cabecillas como el ínclito Rovira que van a ser ahora amnistiados y reparados en su des-honor, fueron los organizadores, instigadores y coordinadores de aquellas algaradas de infausto recuerdo.

¿Qué van a hacer y decir los militantes de PSOE? pues eso, bajar la testuz y decir a todo que sí. Sobre todo esa militancia que está a la olla boba del poder y que no quiere perder las lentejas que, en muchos casos, es marisco del bueno. No creo que nadie ose levantar la voz al jefe o señalarle el buen camino o decirle lo más mínimo sobre su ambición y lo cara carísima que le cuesta a España que nunca se había visto en otra igual. También el 60 % de los españoles prefiere una repetición electoral tras el resultado "negativo" del 23J, pero estos no cuentan. Por cierto entre ese 60% hay militantes socialistas de Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón que son las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de socialistas en contra de la amnistía.

Con todo el respeto, algunos más que militantes son militontos porque no ven más allá de sus narices. Lo que Sánchez les ha pedido es un cheque en blanco. A ver, ha solicitado el respaldo de la militancia antes de explicarles qué va a pactar con los independentistas. Ni un detalle, ni una referencia, nada más sus ansias de poder "por el bien de España". Pero, claro, con semejante aval, cara a la galería de tontos que todavía le creen, Sánchez le da al asunto un barniz de legitimidad política que se lleva de inmediato la realidad. Recuerdo que tres días antes de las votaciones, Sánchez alegó que la amnistía es inconstitucional y que no la admitiría bajo ningún concepto. La amnistía no estaba en su programa electoral. Tres meses después, donde dijo digo, dice Diego porque le va el sillón presidencial en ello.

En el PSOE de Sánchez no hay disidentes porque el que osa pensar de forma diferente es catapultado al ostracismo de inmediato, de ahí esa especie a unanimidad ciega, sobre todo en los distintos cargos, porque estar a la olla boba es muy cómodo. Es la vieja costumbre de no dar un palo al agua que tantos reivindican. Por muy secretario general de su partido que sea Sánchez, respaldar sus actos sin conocer ni el alcance ni la letra, ha sido una falta de rigor democrático y una temeridad imperdonable.