Apenas hace unos días, en cierta medida angustiado por lo que está sucediendo en el planeta en que nos ha tocado vivir, escribía sobre las guerras y los conflictos bélicos que están teniendo lugar, y terminaba con un "sí a la esperanza".

Un sí a la esperanza al que hoy deseo dar continuidad porque esta vorágine de la insensatez en que está inmersa la humanidad, en cualquier momento puede explotar y hacer que las piezas del inmenso puzle que conforman cuantas civilizaciones ocupan la Tierra, se recoloquen.

¿Cuándo? ¿Qué causas provocarán la debacle? ¿Cuál será el próximo orden mundial?... No lo sé, pero si siguen las cosas como van, de lo que no nos vamos a librar será de un reposicionamiento, reagrupamiento o recolocación de los liderazgos mundiales, que se me antoja inevitable, y que hará que el mapa geopolítico de la Tierra no se parezca mucho al que hoy por hoy, y a duras penas, tratamos de mantener los que vivimos mejor.

La historia nos ha enseñado que nada permanece más allá de su destino final, y que los fenómenos naturales, cuando no la sinrazón de los más poderosos siempre han sido las causas que han provocado los cambios que se han producido en el mundo que conocemos.

No puedo ni debo intentar ir más lejos, porque otros mucho más instruidos e informados que yo ya han escrito sobre el choque de las civilizaciones, sobre el protagonismo que le espera a las potencias emergentes, o sobre la violencia estructural derivada de las crecientes desigualdades… y han hecho vaticinios al respecto que, como poco, dan que pensar.

A servidor, que nada puede hacer, más que lamentarse por cuanto ve o intuye, le queda la esperanza de que la recomposición del puzle mundial se produzca de la manera menos traumática posible y, a poder ser, que sean los organismos internacionales, que se conformaron para intentar frenar a los que conducen sin importarles el sentido ni la dirección, los que hagan reaccionar, entrar en razón y apaciguar a los más belicosos, para evitar lo peor.

¿Por qué es tan difícil hacer entender a los poderosos que "torres más altas han caído"?

Salvo que suceda algo inesperado que nos haga reflexionar a todos ¿quién sabe? Lo más probable es que, como siempre ha sucedido, sea el hombre el que ajuste cuentas a sus semejantes, para poder subsistir.

Muchos de los que, por diversas causas, estuvieron clínicamente muertos durante minutos, volvieron a la vida y han relatado su experiencia ("Evidencias del más allá" Dr. Jeffrey Long), coinciden en afirmar que no hay que desesperarse porque lo mejor está por llegar.

Según han afirmado la mayoría de los que han tenido la sensación de percibir como su alma, su espíritu, o lo que sea, se separaba de su cuerpo, y lo han podido y querido contar, aseguran que tal "vivencia" es tan real como la vida misma, y que cuando el corazón vuelve a latir y te recuperas, sientes deseos de volver a ese otro "mundo" en el que reina la paz.

Suena a tétrico ¿verdad? Pues ¿qué quieren que les diga?...

Uno es de los que piensan que si hay fe, hay esperanza, y por eso, igual que muchos que creyeron en ellos mismos llegaron a decir: "jamás creí que lo conseguiría", otros, por escatimar esfuerzos, se quedaron a medio camino por no tener fe en sus posibilidades.

Nunca digas nunca jamás.