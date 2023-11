La importancia del tren

El 1 de enero de 1985, los trenes de la histórica línea férrea de la Ruta de la Plata dejaron de circular. Hace ya casi cuarenta años que, desgraciadamente, no funciona. Su vacío se nota, se siente, se padece. Es llegada la hora, como viene haciendo sistemáticamente nuestro periódico, LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA, de reivindicar la vuelta del histórico tren. Desmantelada en muchos puntos, y más concretamente a su paso por León, Zamora y Salamanca, la recuperación de esta línea ferroviaria haría posible el transporte de mercancías y flujo de personas, vertebrando el eje norte y sur por Castilla y León y Extremadura, dos zonas en fuerte proceso de despoblación.

Es un clamor la reivindicación de la vuelta de este tren al que, por fin, todos a una, se han unido todos los partidos políticos de Zamora con representación en el Ayuntamiento, exigiendo la reapertura. Es imprescindible la unidad y el consenso de todos buscando reconectar el oeste peninsular por un ferrocarril moderno y seguro. De poco sirve que al inicio del presente año, Bruselas haya vuelto a incluir la Ruta de la Plata en la red global de corredores ferroviarios y de transporte en Europa, si no se activa, si no hay voluntad, fundamentalmente política, de devolver a la vida esta línea férrea.

El trasfondo político no es cuestión baladí. Ahí están las promesas electorales tantas veces repetidas e incumplidas de los partidos mayoritarios para la reapertura de la vía ferroviaria que han quedado olvidadas en el limbo de los tiempos. Prefieren priorizar autovías y autopistas o como en el caso del Gobierno en funciones, prefieren priorizar las constantes ayudas a fondo perdido a Cataluña, por un escaño azul en el Congreso y una cama en La Moncloa. Con los quince mil millones de euros que van a regalar a Cataluña, habría de sobra para recuperar la Vía de la Plata.

No creo que este tren sea la panacea que todo lo resuelva y que acabe con la mala suerte de esta siempre olvidada y abandonada tierra nuestra pero no es casualidad que las tasas más altas de envejecimiento y de pérdida de población se centren un año sí y otro también en Zamora, León y Salamanca, posiblemente por ese orden, es decir, el antiguo Reino de León, así como en las provincias que limitan con la Región Leonesa, pongamos que hablo de Cáceres, sino que todo ello es el producto de la baja inversión en nuestro territorio en forma de infraestructuras y prestación de servicios que viene perpetrando el Gobierno de España sin que, en el caso de Zamora, el Gobierno autonómico pueda sacar pecho, porque no se le ha visto un detalle al respecto.

Cabe esperar que los distintos partidos políticos de Zamora se mantengan unidos y actúen en consecuencia dada la importancia histórica, geográfica, social y económica de esta línea ferroviaria que en su día fue crucial, ya que vertebraba, es decir, cruzaba España de norte a sur, desde Gijón a Sevilla. En el medio quedaban municipios y ciudades de la importancia de Astorga en León, Benavente y Zamora capital, Salamanca, Guijuelo y Béjar, o Plasencia en Cáceres.

Que las ganas de ver circular trenes por el oeste peninsular, no se quede en un deseo largamente acariciado.