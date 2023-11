Abusos sexuales y estadísticas desbocadas

Los psiquiatras sabemos algo de abusos sexuales. No mucho, pero algo. Yo llevo cincuenta y tres años ejerciendo la psiquiatría en Asturias – sí, 53, ni uno más, ni uno menos - y no me llegó ningún paciente que me hablase de haber sufrido abuso sexual por parte de religioso alguno. Sí que he tenido decenas de casos en consulta, puede que incluso más de un centenar, de pacientes que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de familiares y/o personas muy, muy cercanas a la familia.

Este dato me corrobora la estadística divulgada hace unos meses, en la que se indica el porcentaje de abusos atribuibles a religiosos podría llegar a ser el 0,2 del total de los registrados. Pero los resultados estadísticos recién publicado por el Defensor del Pueblo, que hablan de que hasta 40.,000 españoles han podido sufrir algún abuso sexual por parte de una o un religioso, me parecen un despropósito total. Que deja como una pequeñez muy discreta la tomadura de pelo de las ya famosas y legendarias estadísticas sobre tendencia política del también celebérrimo señor Tezanos. Ángel García Prieto