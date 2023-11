Un sueldo no puede valerlo todo

Dos billones y medio de pesetas habríamos dicho hace veinte años. Quince mil millones de euros decimos hoy. Es lo que el resto de españoles, zamoranos incluidos, vascos y navarros excluidos, vamos a perdonarle, si se consuma la investidura del PSOE, a los políticos de la comunidad autónoma menos eficiente y más despilfarradora durante las últimas décadas. La comunidad en la que los sueldos de políticos y altos cargos son, con diferencia, los más elevados no sólo en relación al resto de comunidades sino al Gobierno central. La que menos ha atendido a los criterios europeos de contención del déficit. La que ha utilizado deslealmente sus recursos para ir en contra de los intereses de España, financiando para ello a medios de comunicación, embajadas en múltiples países y movimientos que han cometido centenares de actos vandálicos y de terrorismo. La comunidad con representantes políticos y sociales que han insultado y menospreciado al resto de ciudadanos españoles y a buena parte de los que allí viven porque no tienen los apellidos de una de las 75 familias que desde hace doscientos años conforman, inamovibles, la "burguesía catalana".

Sin conocerse aún la fórmula exacta que se va a aplicar para que parezca que al resto de las comunidades se las trata parecido por el Gobierno central, el diario El País, poco dudoso de anticatalán o antisocialista titulaba ayer: "Cataluña coparía un tercio de toda la condonación de la deuda autonómica", lo cual, por evidencias pasadas nos debe llevar a pensar que será bastante más. Y eso solo en ese apartado concreto, porque la cesión del espacio ferroviario en ese territorio conllevará transferencias ingentes de dinero, así como el compromiso de financiarles la incorporación de otros 3.739 policías autonómicos mientras Guardia Civil y Policía Nacional sufren año tras año precarios presupuestos que ponen en riesgo su efectividad y hasta la seguridad personal de sus miembros, por otro lado, mucho peor pagados.

Sabiendo que esto es solo el primer paso, que dos semanas después de la investidura se negociarán las siguientes cantidades para la aprobación de los presupuestos de 2024 y cada voto independentista volverá a valer millones. Sabiendo que además se están atacando los principios básicos y fundamentales de nuestro sistema democrático y constitucional, con una amnistía que dinamita el régimen democrático instaurado con la vigente Constitución y que rompe con la división de poderes. Y sabiendo que ya se habla de un referéndum en el que solo los catalanes decidan lo que a todos los españoles nos incumbe, les pido al diputado nacional Antidio Fagúndez, al alcalde de Puebla de Sanabria y Senador (al que voté) José Fernández Blanco, a la vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León Ana Sánchez, al subdelegado del Gobierno, al que tengo en grandísima consideración, Ángel Blanco, al teniente de alcalde David Gago y a todos y cada uno de los cargos del socialismo provincial, que se planteen si respaldar esta infamia jurídica, económica y de institucionalización de la desigualdad y contra la convivencia no es traicionar su responsabilidad para con Zamora y España. No es pedir que gobiernen otros, es no admitir cualquier precio para que gobierne Sánchez. O vayamos de nuevo a las urnas, con las cartas sobre la mesa.

(Vaya en paralelo y por delante mi afecto, mi respeto y mi sentir por el triste fallecimiento de Luciano Huerga en el día de ayer).

