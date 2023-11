Sembrando fraudes

Con todo lo que está sucediendo en Gaza y la sangre de inocentes que está corriendo, no es fácil fijarse en noticias domésticas. Con el bombardeo continuo de lo relativo a la, ya veremos, investidura de Pedro Sánchez y las infumables exigencias de Junts y su profeta Puigdemont, es complicado analizar novedades menos espectaculares y, además, reducidas a un territorio concreto y más si éste es uno que, como Castilla y León, apenas figura en parte alguna y cuyos problemas les parecen a muchos de extraterrestres o alienígenas, de tribus mesetarias, vaya.

Sin embargo, el asunto que hemos conocido estos días sí merece, sobre todo en esta tierra, un comentario y una llamada de atención. Se trata del supuesto fraude en el cobro de subvenciones de la Política Agraria Común, la polémica PAC. La Guardia Civil investiga a 22 personas físicas y ocho jurídicas por percibir ilícitamente subvenciones procedentes de la Unión Europea. Lo habrían hecho en connivencia con gente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta castellano-leonesa en Palencia que es de donde procede la trama. De los investigados, cinco son de Ávila (tres personas físicas y dos jurídicas), tres de Segovia (todas jurídicas), ocho de Palencia (todas jurídicas), dos de Salamanca (una física y otra jurídica), diez de Valladolid (ocho físicas y dos jurídicas) y una (física) de Zamora. A todas ellas, más una en Cantabria, se les acusa de fraude en subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa. El montante total de lo defraudado alcanzaría el millón de euros.

Flaco favor le han hecho al campo los protagonistas de este timo familiar. Esperemos que se llegue a desentrañar y resolver jurídicamente todo el lío. Y que se sepan los nombres de los (hoy) supuestos autores

En comparación con lo que está cayendo por ahí, la cantidad, el milloncete de euros, no es muy alarmante, pero sí lo es el método usado y sus consecuencias sociales y de impacto en la opinión pública. Comencemos por esto último. Para casi nadie es un secreto que los agricultores y ganaderos tienen fama de llorones y de recibir ayudas hasta por respirar. Es falso, pero mucha gente no se detiene en conocer a fondo lo que ocurre ni por qué pasan las cosas. Prefiere no hacer esfuerzos y dejarse llevar por la corriente imperante desde hace muchos años. Que se dice que los del campo perciben muchas subvenciones, pues, hala, será verdad. Que cobran por esto, por aquello y por lo de más allá, pues así cualquiera. De modo que si ahora se descubre que algunos timan a la Unión Europea, para qué queremos más. Esa mala, e injusta, fama aumentará y pondrá a bastantes ciudadanos en contra de agricultores y ganaderos. Por tanto, hay que pedir a la Guardia Civil y a los jueces que aceleren las pesquisas, que lleguen al final cuanto antes y que el peso de la ley caiga sobre los culpables si se demuestra, claro, que lo son.

El otro aspecto, el del método usado, es llamativo, aunque no raro. Delitos de ese tipo no pueden cometerse (o es casi imposible) si no hay complicidad con alguien que está dentro, con alguien que tendría que vigilar, pero hace justamente lo contrario; o sea facilitar el timo, mirar para otro lado y tapar las irregularidades. Tal parece haber sucedido en este caso. Y si no, pasen y vean. Según la Guardia Civil, el fraude estaba encabezado por el jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC) de Cervera de Pisuerga, al norte de Palencia. Es el encargado de la validación y gestión de los expedientes, entre ellos los ahora investigados. Para completar la operación, la veterinaria encargada de la inspección del ganado es su pareja sentimental; es decir que el jefe de la SAC ni vigilaba ni atendía las reclamaciones y denuncias y su compañera no realizaba inspecciones de campo. Todo estaba en orden. Además y para que no falte de nada, el presidente de la Junta Vecinal del lugar donde, decían, pastaba el ganado es hermano del jefe de la SAC y emitía los correspondientes certificados, obligatorios para obtener las ayudas; ayudas que alcanzaban los 45.000 euros anuales por solicitante.

Así las cosas, oficialmente las vacas comían en los prados de la Montaña Palentina, pero, en realidad, seguían en sus explotaciones de intensivo. ¿Y los pastos? Pues, se reasignaban o realquilaban a ganaderos andaluces. ¿Se podía hacer? No, pero, a estas alturas, quién se iba a fijar en eso. Hubo gente que sí se fijó y se descubrió el pastel.

