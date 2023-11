En buena hora fuime a Zamora

"Todos llevamos una ciudad dentro,/ciudad que nos alienta y nos acusa,/la ciudad del alma./ Calles, sonidos de campanas y de pasos,/ y la luz,/ sobre todo el aire,/ el temple del Duero,/ las piedras que nos fecundan…" ("Poema a Zamora", Claudio Rodríguez laureado poeta zamorano).

A bien tengo profesar querencia cierta a la ciudad de Zamora, que si no se ganó en una hora, según crónica medieval con el asedio por Sancho el Bravo a la plaza en manos de doña Urraca, es la ciudad quien te conquista cuando la recorres. Recorrido que es historia, al socaire de piedras milenarias, al son de repiques de campanas. No en vano tiene como blasón ser el museo vivo del románico. No existe parangón alguno con cualquier otra ciudad española. También es destacable, como arquitectura civil, numerosos edificios modernistas y la gran joya renacentista tal que el Palacio de los Momos.

Pero sobre todo lo que prima en la ciudad es su gente hospitalaria. Su resistencia a subsistir digna de encomio, en la España vaciada. Una ciudad amenazada por la alta velocidad en el ferrocarril, que permite llegar a Madrid en cuarenta y cinco minutos. Es ese el reto de Zamora capital para no convertirse en una ciudad dormitorio. Más el presente nos permite encontrar una ciudad habitable. No exagero cuando digo que he encontrado allí una de las mayores ciudades españolas más limpias de España. Tarea ardua la de encontrar en sus calles colilla alguna. Y esto lo dice un fumador empedernido como un servidor.

Sus gentes, los servicios públicos municipales, su gran riqueza cultural y monumental, hacen de Zamora un destacado destino turístico a potenciar, más si cabe. Ese es su presente y su futuro. El largo camino que obliga al visitante a recorrer la ciudad monumental, obliga a reponer fuerzas con su vasta gastronomía, platos abundantes de fuertes contenidos y regados con los caldos vinícolas de la uva tinta de Toro.

Deseo terminar con mi agradecimiento a la redacción de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA por dar acogida a mis textos enviados a la misma. Textos con la firma de un gallego, que le une a Zamora al compartir su vida con compañera zamorana de pro en más de cuarenta años. Ella hace posible de que esa querencia hacia esa tierra zamorana sea una realidad. Visitarla de nuevo se me antoja difícil proyecto, cuando consciente soy de que mis torpes andares se recrudecen. Pero siempre permanecerá atesorada en mi memoria las gentes y sus calles de la ciudad de Zamora. En buena y lluviosa otoñal hora fuime a visitar Zamora.

Abelardo Lorenzo