III Congreso de Historia de Zamora

Ya desde la primera hora de la mañana del viernes 27, mi hijo Félix Rodríguez Barrios, antes de bordar su ponencia se hizo eco de la fatal pérdida: Bernardo nos ha dejado. Posteriormente, en la sala noble, y aprovechando un turno de preguntas, servidor volvió a señalar que el gran Bernardo se encontraba de cuerpo presente en esos momentos. También en el mismo turno de preguntas, Paco López Carreño se adhirió a las condolencias. Finalmente fue nuestro presidente Marco Antonio Martín Bailón quien hizo toda una manifestación de duelo y recuerdo del insigne zamorano.

Esta tercera entrega sobre la historia zamorana ha supuesto una enorme inyección en vena de realidades patrias. Bernardo nos ha dejado, todavía está caliente, pero la eficiente junta directiva encabezada por Marco Antonio ha demostrada estar muy viva, con muchos recursos y esperanzadoras posibilidades de futuro. Ahí están, además del magnífico presidente, Sergio Pérez Martín en todos los frentes necesarios, como el secretario, Félix Iglesias Escudero en la vicesecretaría, el buen amigo Julio Pérez Rafols en los temas contables, y en las dinámicas vocalías: Juanma Lorenzo en arte, Hortensia Larrén en arqueología, Enrique Rodríguez en derecho y economía, Rubén Sánchez en etnografía, José Carlos de Lera en geografía e historia, Juan Carlos González en lingüística y literatura, José Manuel del Barrio en sociología, y por último, y sin duda la excepción femenina Elisenda Blanco. Todos ellos son nuestros héroes zamoranos. Los que han sido capaces de poner en valor a esta provincia agonizante. Gracias a todos. Gracias a ti, Marco Antonio. Y especialmente a nuestra alma máter, la esencia del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, nuestra queridísima y entrañable Teresa Fernández Fernández, sin su necesaria presencia las cosas no serían lo mismo, y lo son gracias a ella.

El congreso, como no puede ser de otra forma, ha mostrado muchas luces y alguna sombra insignificante. Casi trescientos participantes, también contando algunas asistencias a las conferencias de público no inscrito. Y como he dicho, de significativas cotas científicas. Por cierto, todas las conferencias memorables, y excelentemente elegidas.

Respecto a las ponencias, entre buenas y muy buenas, e incluso óptimas. Es obvio y manifiesto que los zamoranos de la diáspora siguen estando ahí. Qué pena y qué vergüenza, la ingente fuga de talentos que tenemos en Zamora, decenas y decenas. Esta semana pasada se ha vuelto a poner de manifiesto. ¿Alguien se ha planteado, en serio y de verdad, lo que podría ocurrir si todo este enorme caudal de zamoranos de pro vivieran en Zamora?

Por resaltar sólo algunas ponencias, lo hago con las siguientes, especialmente por mi interés personal: La de Navarro Talegón sobre las murallas de Toro; Leocadio Peláez sobre el castillo; Paco Rodríguez sobre San Ildefonso; Fernando Arce sobre la muestra zamorana en la Expo de Barcelona; Pablo Peláez sobre el escandaloso primer matrimonio civil de Zamora; Carlos Coca haciéndonos revivir épocas libertarias; Dori y Eduardo recordándonos a las buenas maestras; los orígenes de la seo zamorana por el siempre insigne José Ángel Rivera; o la interesantísima ponencia del geólogo zamorano Román Rodríguez sobre la vulnerabilidad de la piedra.

En definitiva, un excepcional congreso científico gracias al Instituto de Estudios Zamoranos, su presidente, directivos y a nuestra querida Teresa.

¿Cuándo preparamos el IV?