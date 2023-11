Actores que no se esfuerzan en vocalizar

Hay actores que apenas se esfuerzan en vocalizar, y directores de cine a los que les gusta complicar las cosas. De ahí que cueste mucho saber lo que quieren decir en sus películas. Incluso, hay veces que llegan a aburrir. Es cosa que se viene observando de un tiempo a esta parte, aunque nadie se haya atrevido a decirlo en voz alta, no fuera a ser que se interpretara como un reconocimiento de estar "teniente" o de tener dañadas las entendederas. En lo que se refiere a los actores, además hablan con un volumen muy bajo, apenas un susurro, como si estuvieran en la consulta de un médico. Menos mal que solo afecta a algunas películas españolas. Porque las demás, ya sean nacionales o extranjeras, al estar dobladas, son otras voces las que escuchamos. Y sobre los directores que se creen genios hay mucho para escribir.

Una actriz, perteneciente a la generación actual, Macarena Gómez, comparte este mismo análisis. Lo ha hecho ver en la entrevista publicada hace unos días. "Hay muchos actores a los que no se les entiende", ha dicho la actriz, "les digo que vayan a un logopeda, pero no me hacen caso". "Yo hace 25 años que voy a un foniatra para manejar mejor la voz", terminó diciendo Macarena.

Así que la actriz se ha colocado del lado de los espectadores. Pero "hay gente pa tó", como diría El Gallo. Gente que defiende ese tipo de sonido, argumentando que es más real, más natural. También que se pone de parte de los directores que optan por hacer un cine que pretende imitar al de la "Nouvelle Vague", como pueda ser el caso del danés Lars von Trier, creador del Sistema Dogma. Un método que, al menos teóricamente, responde a un decálogo de rodaje con iluminación natural, sin focos, sin decorados, con la cámara al hombro y, por supuesto, con sonido directo, sin hacer uso de las múltiples técnicas cinematográficas que se tiene a mano.

Cierto es que, aunque mayoritariamente, los espectadores prefieran la exquisita meticulosidad de Stanley Kubrick, por poner por caso, no quita para que haya también defensores de otras formas de hacer cine, incluido el Dogma, porque sobre gustos no hay nada escrito.

En el mundo de la política debería suceder algo parecido. Pero lo cierto es que, al menos en las formas, no hay donde elegir, ya que todos coinciden en dirigirse a los potenciales votantes largándoles simplezas, como si no fueran personas adultas. Ya sea porque hablan por hablar. O porque repiten como un loro los aburridos guiones que les escriben en los partidos. Otras veces intentando colar privilegios para las autonomías fuertes, en detrimento de las que tienen los PIB más bajos del Estado. O bien presumiendo de patriotas, entendiéndose por patriotismo tener la bandera más grande del pueblo. En todos los casos colocando a su líder delante de un coro de adláteres, interpretando "La del manojo de rosas" ("Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo"). Incluso se permiten ondear banderitas como las que llevaban los forofos del Atlético Escalerilla. Siempre igual. Siempre todo tan simple y tan aburrido. Tal parafernalia hace bostezar y, al paso que vamos, llegará un momento en el que tales shows solo interesarán a los sectaristas. Y entonces la abstención se hará dueña del cotarro.

Cabe recordar que la política no permite hacer lo que sí resulta posible en el cine, pues en el séptimo arte "siempre nos quedará París", como le decía Humphrey Bogart a Ingrid Bergman (O Rick a Ilsa) en Casablanca, tratando de consolarla. Además, mientras sigan existiendo directores como Scorsese, Haneke o Coppola, no se estará obligado a tener que ver las producciones del movimiento Dogma.

No estaría mal que alguno de los políticos más destacados del panorama español, al igual que ha hecho Macarena en la cosa del cine, rompiera una lanza en favor de los ciudadanos. Ya sé que lo que estoy proponiendo no deja de ser algo de Perogrullo (aquel que "a la mano cerrada la llamaba puño"). Claro que no por eso voy a avergonzarme de ello, ya que hasta Quevedo escribía perogrulladas: "Las mujeres parirán / si se empreñan y parieren / y los hijos que nacieren / de cuyos fueren serán".

"Permítanme que les dé un dato", como podría decir la vicepresidenta segunda del Gobierno: en la cosa de la política, la gente se está durmiendo, y buscar de nuevo su implicación se pone cada vez más difícil. No es suficiente con decir que entre la derecha y la izquierda se encuentra la nada, ya que siempre quedará la opción de ejercer de anacoreta.