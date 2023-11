Flecha, oficio de maestro

A un mes de la muerte de Ricardo Flecha conviene retomar la reflexión sobre las repercusiones de su obra, habiendo dejando enfriar los afectos inmediatos, las frases laudatorias y los panegíricos que se expresan influidos por el fragor del acontecimiento. Incluso cuando –en algunos momentos- algunas críticas salidas de estas tierras fueron furibundas sobre parte de su obra. Pero si queremos situar realmente el peso de su trayectoria artística, personal y vital entre nosotros conviene que nos dejemos llevar por la distancia que impone el tiempo, que todo lo atenúa –quizá aún no lo suficiente, pero ya haciendo su trabajo-, así como por la racionalidad que, en efecto, nos caracteriza como especie, garantía de un juicio y valoración más ponderados.

Como él mismo aseguraba, no era imaginero sino escultor. Como también él mismo sostenía, no era artista sino portador de un oficio. No cabe duda de que estos dos planteamientos le conferían cierto cuño de bonhomía y una interesante carta de presentación, de la mano de la humildad, que no suele abundar. Quizá porque tenía claro que no era artista gastaba mono de trabajo, jersey rudo –no sé si raido- para combatir el frío en su nave del polígono de los Llanos –otro dato que muestra su condición/convicción de artesano, y no de artista- y nada parecido a esas derivas de bohemia postiza que algunos calzan. Se le veía pasear la ciudad, pisando tierra real, con su familia, con amigos en el mercadillo de Viriato de los domingos, ostentando la presidencia de la Cofradía de Nuestra Señora de la Concha, antaño de la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Alistana... Un tipo alejado de las veleidades del arte, natural, recio, quizá precisamente porque no era artista, tenía oficio, era artesano.

Realmente no teníamos trato de amistad (¿No les suena raro, cuando en estos casos alguno que otro se abroga tal condición…?), pero en marzo de 2022 coincidimos por vez primera compartiendo mesa en un acto cultural en la Biblioteca Pública del Estado, en la plaza de Claudio Moyano. Nos convocó la Diócesis de Zamora en el marco de su año jubilar para argumentar, y este fue el título de aquella mesa redonda, sobre la "Dimensión espiritual de la realidad". El decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca –Francisco García Martínez-, Ricardo Flecha y un servidor pusimos ante los asistentes tres modos de abordar la cuestión propuesta desde la Teología, la Escultura y el Urbanismo ("La luz como fenómeno espiritual", "Material y arte", "Urbanismo y belleza" respectivamente). Resultó un diálogo bien interesante, en un marco cultural de carácter público, que acogió sin complejos una reflexión eminentemente racional de ese hecho antropológico tan decisivo como es la condición religiosa humana. Flecha habló con esa llaneza tan suya, a veces sin acertar a ofrecer un discurso formalmente impecable, pero con muchas dosis de verdad. De esa verdad que, en ocasiones, no encuentra palabras para expresar con exactitud lo que de trascendente tiene la belleza, y lo que de divino tiene la escultura como acceso material a Dios. Confesó su fe, afirmó su oficio como camino de búsqueda personal y propuso sus creaciones como vía de acceso a Jesucristo mediante la representación. Y al finalizar la mesa redonda, cada uno para su casa, con esa llaneza tan de los tres.

Hubo mucha verdad en su pregón oficial de Semana Santa en el Ramos Carrión de Zamora en 2015, osando a desmitificar absolutos relativos que muchos no consentirían cuestionar ni en broma

Habiendo estado un servidor presente en el sepelio de Luis Quico (quien, a pesar de la etiqueta, me confió en una visita en 2003 que los vitrales corridos de Cristo Rey eran la mejor forma en que había expresado la Encarnación de Cristo), de Agustín García Calvo (quien, doy fe, cada año tocaba la cruz del Cristo de las Injurias como acto de… al pasar en procesión rozando el balcón de su casa), el funeral de Alfonso Bartolomé… es significativo que este último y el propio Ricardo Fecha hayan contado con la asistencia íntima de un sacerdote católico en los momentos próximos al paso a la otra vida. Pareciera que todo apunta a que la dimensión religiosa, la fe cristiana incluso, de los hombres de arte y de maestros con oficio no transita ni mucho menos alejada de los caminos de la belleza. Nos han dicho los días posteriores a la muerte de Flecha que su gubia es oración hecha materia…

Desde luego, en su oficio se movió en la verdad. Quizá lo recio tenga mucho de verdad. Quizá lo áspero también. Quizá esta tierra nuestra, tan recia, tan áspera, tenga también mucho de verdad, y sea ésta una de nuestras dimensiones identitarias –más incluso que otras que nos atribuimos- que nunca debemos olvidar ni dejar perder. Hace muchos años, más de dos décadas ya, escuché a Flecha por vez primera en una conferencia que impartió en la Subcentral de Caja Zamora, en la calle San Torcuato, sobre Florentino Trapero. Con posterioridad leí un texto lleno de verdad que escribió y conservo, titulado "Viacrucis de la ignominia", donde repasa las patadas que hemos ido dando a nuestro patrimonio histórico y las piedras que le hemos tirado. No sería mal homenaje a Ricardo Flecha recuperar aquellas frases. Como también hubo mucha verdad en su pregón oficial de Semana Santa en el Ramos Carrión de Zamora en 2015, osando a desmitificar absolutos relativos que muchos no consentirían cuestionar ni en broma. Pero es lo que tiene la verdad, que se impone por sí sola.

En el acto de bendición del Corpus Christi de este año en la Plaza Mayor le vi sufrir mucho. Pero ahí estaba, en pie. Me lo confirmó sin rubor. Poco después visité su exposición del pasado mes de julio en la iglesia de la Encarnación. Me brindó su parecer, que me lo guardo y él se lo llevó a la tumba. Quise ser discreto y renuncié a una foto juntos, por mera consideración. En los últimos correos que intercambiamos nos quedó una visita pendiente. Quizá tenga que ser ya al otro lado, con la suma belleza. Esa a la que no dejó de lado y a la que puso recia materia. La que talló con oficio.