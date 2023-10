Bernardo regresó a la casa del Padre el pasado jueves. Hace poco más de un mes, después de tomar el café de las 11 con Juan Carlos, Joselín y Mariano, nos dimos un abrazo antes de ir a La Coruña para operarse. Nuestras miradas se cruzaron, porque sabíamos que podía ser el último. Él era muy consciente –y así nos lo hizo saber– de que esta intervención era su última oportunidad de vencer a la endiablada enfermedad.

A Bernardo lo conocí en mi trabajo. Iba a investigar al archivo diocesano, y recuerdo que me lo presentó un amigo común, otro maestro de escuela, Manuel Rivera Lozano, que desgraciadamente ya no está con nosotros. Desde el principio, reconocí su nivel personal, su fino humor y nos fuimos haciendo amigos. Es fácil hacerse amigo de la buena gente.

No me preocupa aquí presentar sus numerosas y valiosas publicaciones, fruto de una labor de campo y también de investigación documental en los archivos. Me interesa recordar su persona. Su vocación fue ser maestro de escuela, y sus primeros destinos fueron en Aliste, compartiendo patrona con Gildo, el párroco del pueblo. Y, estando allí, comenzó a estudiar la licenciatura de Historia, por libre, que, como nos decía orgulloso, aprobó curso a curso. Lo que más le fascinó de su formación histórica fueron los romanos, y estudió el mundo romano en la provincia de Zamora.

En su carrera profesional llegó a ser inspector de educación. Los maestros me han comentado, en más de una ocasión, que se presentaba en la escuela diciendo que "él era un compañero más", sin dejar por ello de cumplir con su función. Pero lo que más recordaba y traía a su memoria eran aquellos años de maestro, con alumnos de distintos niveles en la misma aula, a quienes recordaba y ellos le reconocían su magisterio.

Durante la última fase de su enfermedad me han preguntado muchas personas por su evolución clínica. Desde el Instituto de Estudios Zamoranos, donde era vicepresidente, se han interesado por él investigadores, compañeros y alumnos.

En los últimos años, sus nietos le cautivaron su corazón. Cuando llegaban a Zamora, como era lógico, se dedicaba a ellos, ya no había archivo ni escritura por la tarde.

Es duro despedir a una persona íntegra y a un amigo que nunca fallaba. Bernardo fue un caballero, siempre templado, y nunca lo vi enfadado. Tenía el ayudar a los demás como principio de vida. Ser uno de sus amigos reconozco fue un regalo y un privilegio, que sólo los que fuimos sus amigos sabemos valorar en su medida.

Bernardo, como dice el salmo, en su vida fue como un árbol plantado junto a un arroyo, dio fruto a su tiempo y no se le marchitaron sus hojas.

Por último, mis condolencias más sentidas a Mari Ángeles, a sus hijos Laura, Arturo y Bernardo, y a su hermano Nicanor y a su esposa, y demás familia.