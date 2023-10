Física de lo cotidiano (I): "El microondas"

Desde su invención en 1945 de la mano del ingeniero y ex militar estadounidense Percy Spencer, el microondas se ha convertido en uno de los elementos más indispensables de la cocina moderna. En apenas 75 años de historia, se ha convertido en un imprescindible en nuestros hogares por su capacidad de calentar y descongelar todo tipo de alimentos en minutos, según reconoce la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Pero, ¿conoces su funcionamiento?

Hablar del microondas conlleva mencionar a su creador Percy Spencer. El ingeniero estaba investigando diferentes formas de mejorar el funcionamiento del radar para una empresa llamada "Raytheon". Su sorpresa fue mayúscula cuando trabajando entre magnetrones, dispositivos que transforman la energía eléctrica en ondas microondas electromagnéticas, se percató de que la barrita de chocolate que iba a almorzar se había derretido. Rápidamente se dio cuenta de que se debía al efecto del magnetrón que la había calentado. De esta forma, para comprobar su hipótesis decidió realizar un experimento situando frente al magnetrón un huevo y un recipiente con maíz. Como consecuencia, el huevo se cocinó y el maíz se transformó en palomitas. Meses después fabricó el primer microondas.

Cuando encendemos el microondas permitimos que un circuito eléctrico suministre energía al magnetrón, un pequeño generador de ondas ubicado en el interior del electrodoméstico. Así, el magnetrón emite ondas microondas (de ahí el nombre del aparato), que son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Además, el propio diseño cerrado del microondas actúa como una caja de resonancia provocando que las ondas emitidas por el magnetrón reboten en sus paredes y se genere una onda estacionaria que calienta los alimentos.

La materia está formada por átomos, y éstos se agrupan en moléculas. La temperatura de un cuerpo realmente es una medida del estado de vibración o agitación de sus moléculas. Cuanta más temperatura tiene un cuerpo, más rápida es esta agitación. De esta forma, calentar un alimento consiste en provocar que sus moléculas vibren u oscilen más rápidamente. Pues bien, las ondas microondas provocan la oscilación, vibración, de las denominadas moléculas polares que se caracterizan porque un extremo de la molécula es ligeramente positivo mientras que el otro extremo es ligeramente negativo.

Entre las moléculas polares presentes en los alimentos se encuentran las moléculas del agua, los azúcares y ciertas grasas, siendo el agua la más activa. De esta forma, las ondas microondas agitan las moléculas de agua provocando su giro de un lado para otro, a alta velocidad (unos 2.400 millones de giros por segundo). En este movimiento las moléculas de agua chocan con las que hay en su entorno y les van comunicando energía, lo que produce un aumento de temperatura. Más técnicamente, las moléculas de agua actúan como pequeños imanes que sienten las oscilaciones del campo electromagnético producidas por las ondas microondas.

Como curiosidades, en algunos puntos del microondas las ondas rebotan más y por ello el alimento se calienta antes. Ciertamente, el calentamiento de los microondas no es homogéneo (no se distribuye de manera uniforme) incluso con la ayuda del ventilador. Por ello los microondas incorporan un plato giratorio que evita que ciertas zonas se queden frías. También habrás notado que, en ocasiones, cuando se te olvida la cucharilla en el café se producen chispas. Esto se debe a que los metales no absorben las ondas microondas, sino que las reflejan, generando una gran cantidad de energía eléctrica que puede ionizar el aire y provocar una descarga eléctrica, de ahí las chispas. Por otro lado, cuando las ondas microondas generadas no encuentran alimento que calentar aumentan su intensidad y terminan por rebotar contra el propio magnetrón que las ha creado, lo que puede producir averías. Por ello no debe utilizarse el microondas vacío.

El microondas por su sencillo funcionamiento y rapidez se ha convertido en un electrodoméstico imprescindible que incluso ha cambiado la forma en la que cocinamos permitiéndonos ahorrar tiempo. Como siempre, gracias a la Física.

(*) Profesor de Física y analista de datos