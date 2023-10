¿Quién teme a Agustín García Calvo?

Recientemente el presidente de la Diputación de Zamora, Sr, Faúndez, para caernos a todos bien, ha dicho que tendrá las puertas de su despacho abiertas para cualquier ciudadano.

Con ganas me he quedado de aceptar el envite y pasarme por allí para ver si es verdad (o hay que ir en otro momento que ahora está ocupado), y en caso de serlo, soltarle lo que sigue. Máxime cuando encima los astros han querido que en estas fechas se conmemoren los 40 años de existencia del Instituto de Estudios Zamoranos "Florián Do Campo".

Pero no voy a ir, para no robarle su precioso tiempo, y porque sé que diariamente le pasan un dosier de prensa con los comentarios que le mencionan o afecten por razón de su cargo. Así que me ahorro la visita con esto:

Agustín García Calvo es un pensador zamorano, un antifilósofofilósófico de categoría mundial. Pero, aunque es de esos muertos que están vivos (como él decía de algunos humanos excepcionales) en contraposición con la mayoría de los mortales, que somos vivos que estamos muertes, lo cierto es que físicamente falleció hace años. Y por tanto su saber, su obra, si no se pregona, se divulga y se hace asequible, se la llevará el viento.

Nos referimos aquí a la obra que él califica como "política" en el catálogo de sus libros de la Editorial Lucina (ubicada en Zamora). Porque respecto a sus otras creaciones no hay problema, pues siendo bellas y al tiempo menos "dañinas para el orden imperante", son cantadas hasta en cantares.

El interés para la Diputación, el Ayuntamiento, la Junta y España si se tercia, debe ser económico, en comunión con el primer descubrimiento de Agustín: hoy Dios es el Dinero.

Y por ello, cuanto más dinero logren esas instituciones multiplicar mejores feligreses seremos y en consecuencia más nos lo agradecerá Dios. Siendo prueba de lo dicho que en ese afán de voltear el botafumeiro del incienso económico, hoy día se financian con la misma intención (crear riqueza turística): la Semana Santa, el Toro Enmaromado, la Vendimia de Toro, las Mascaradas, y todo lo que pueda potenciar la marca Zamora.

Pero es que además, el pensamiento político de Agustín García Calvo, aparte de estar completamente alejado de lo que la mayoría de los mortales entendemos por política, va sembrando el camino de afirmaciones útiles para la vida cotidiana, como que: "lo bueno es bueno y lo malo es malo" (no te creas que lo tienes tan claro), o que las mujeres respecto al amor, aman o no aman, sin medias tintas, mientras que los hombres, aman por cantidades: mucho, poco, a medias".

A lo mejor no son estos los dos ejemplos más apropiados para hacer evidente la valía de lo que dejó escrito el zamorano, pero por eso precisamente, la Diputación, a través del Instituto de Estudios Zamoranos, debe ofrecer unas becas anuales para el estudio y desmenuce de la obra política (vulgo filosófica) de Agustín García Calvo.

A su vez, todas las instituciones zamoranas (aunque el autor del que hablamos estaba contra la filosofía) deben promoverle para que sea incorporado a los libros de dicha materia en toda España.

Enarbolar el prestigio mundial de un pensador mundial, es algo elemental que debemos de hacer por acá. Porque se lo merece y porque lo merecemos. Ah. Y queridos alcalde de Zamora y presidente de la Diputación, usen como regalo protocolario, su libro "La Comuna Antinacionalista Zamorana", que dará que hablar en todas las cancillerías de nuestro territorio y de cosas buenas.