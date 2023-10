Desde el año 2008 el número de personas en riesgo de pobreza se ha incrementado en más de 1.242.000. Cada día somos un poco más pobres. Cada día los españoles empobrecemos un poco más. De seguir a este ritmo, la clase media será pronto historia. Los crecimientos más destacados se han producido en Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía y Aragón, y las desigualdades entre comunidades autónomas han crecido hasta casi duplicarse. Es verdad que no se puede medir por el mismo rasero a todas las comunidades autónomas. Unas han logrado mantenerse contra viento y marea, otras van trampeando como pueden y las demás han ido sucumbiendo poco a poco a la crisis esta de los demonios que no termina de abandonarnos a pesar de los esfuerzos que hacemos por conseguirlo.

La desigualdad entre comunidades es un hecho como lo es la desigualdad entre ciudadanos, dependiendo del punto cardinal en el que vivan. Hay desequilibrios y problemas tremendos que, desgraciadamente, a todos nos resultan familiares. Hay que hacer especial hincapié en la tasa de paro de larga duración a la que apenas se presta atención a favor de la tasa de paro juvenil. Lo cierto es que la tasa de paro de larga duración, más de un año desempleado, que mide la exclusión social, se ha multiplicado por siete. Es más relevante en Canarias y Comunidad Valenciana y menor en Navarra, Madrid y País Vasco. Algo harán bien las comunidades autónomas que se salvan, frente a las que sucumben. La gestión de sus dirigentes algo tendrá que ver, por mucho que la clase política tienda a sacudirse, como si de caspa o polvo del camino se tratara, cualquier asunto que se les pueda imputar, palabra por otro lado tan de moda.

Los niveles de pobreza en España son como para asustarse. Se tiende a quitarle importancia desde las distintas administraciones cuando la realidad nos obliga a no quitarle ojo, porque puede ir a peor. Y no es que queramos ser catastrofistas, es que, vuelvo a decir, la realidad es la que manda, avalada por estudios e informes serios y rigurosos. Y menos mal que, gracias a la estructura social existente, la crisis en España se soporta mejor que en otros países y no me refiero tanto a las ridículas y vergonzosas prestaciones sociales de las comunidades (vergüenza debería darles recortar por donde más falta hace) como al apoyo por parte de familia y amigos. ¡Bendita familia! Especialmente, benditos sean esos padres que al sacrificio de antes, añaden el sacrificio de ahora, gracias a su pensión.

La economía sumergida también está haciendo pupa a esta tremenda realidad que se vive en España. Realidad que nos dice bien a las claras que la brecha de pobreza se ha duplicado en cinco años, poniendo de manifiesto la desigualdad existente entre unas comunidades autónomas y otras. Y suma y sigue.