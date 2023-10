No en mi nombre

Vivimos un tiempo en que las certezas van desapareciendo a medida que los valores y las ideas se van haciendo más líquidos, consecuencia más que probable de este proceso histórico que padecemos y que responde a ese nombre de "posmodernidad". No obstante, a pesar de tales circunstancias, no dejan de resultar sorprendentes y escandalosas determinadas situaciones por mucho que se esté prevenido ante la falta de rumbo que caracteriza nuestro momento actual ajeno muchas veces a la razón y a los hechos, sustituidos por la autopercepción de las cosas y las emociones.

Uno de los asuntos sorprendentes y escandalosos es la connivencia de la izquierda española con el nacionalismo catalán; probablemente jamás entenderé cómo quienes en teoría defienden la igualdad de los ciudadanos en derechos y en obligaciones se han convertido en nuestro país en el socio entusiasta de oligarquías regionales caracterizadas por la búsqueda de privilegios, la invención permanente de agravios sobre los que justificar tales privilegios y el odio a los demás.

Si todavía no me he repuesto de la bochornosa pleitesía prestada por la vicepresidenta Yolanda Díaz al prófugo e hispanófobo Carles Puigdemont, no deja de resultarme muy difícil de digerir ver a las fuerzas de la pretendida izquierda hacer tabla rasa con los hechos que acontecieron en 2017 y que, resumiéndolos mucho, pretendieron poner una frontera en el Ebro, extranjerizar a más de la mitad del pueblo de Cataluña y abrir el camino a la balcanización de España. Parece ser que lo progresista hoy es converger con quienes consideran la vía eslovena como una opción deseable para la resolución del llamado conflicto catalán.

¿Qué puentes puedes tender con quienes tienen no un problema con España sino con ser tratados de igual manera que el resto?

Si finalmente tiene lugar la amnistía habrán vencido quienes llevan décadas trabajando por erosionar la convivencia, ulsterizar una parte de España, privar de los derechos políticos a más de la mitad de la población como ocurrió con las llamadas leyes para la transición nacional y blindarse de privilegios como casta, como oligarquía dominante frente a las clases populares de su propia tierra y del resto del país. Tal victoria sería vergonzosa para quienes creen en la democracia, en la igualdad ante la ley y en el concepto de ciudadanía y de patria cívica frente a quienes hacen de la diferencia agravio y desean volver al concepto étnico de nación para levantar fronteras que destruyan una comunidad política cuyo origen se remonta a hace cinco siglos.

Si todo lo anterior resulta repugnante, más odioso resulta que tales afrentas pretendan colarse en nombre de la convivencia, la reconciliación y el "tender puentes". ¿Qué puentes puedes tender con quienes tienen no un problema con España sino con ser tratados de igual manera que el resto? ¿Se imagina abrir un proceso de reforma constitucional para por ejemplo transformar el Senado en una cámara federal como el Bundesrat alemán donde no hay senadores electos sino representantes de los gobiernos regionales de los länder? ¿Se imagina a los nacionalistas catalanes y vascos aceptando ese marco de igualdad entre las comunidades en ese pretendido Senado federal español? Seguiríamos en las mismas. Si se les indigesta la igualdad ahora, ¿qué nos lleva a creer que la aceptarían con un cambio en la ley fundamental? No podemos reconciliarnos con quienes buscan para España el mismo desenlace que sufrió Yugoslavia hace tres décadas. Insisto, su problema es con la igualdad y como decía arriba muchos estarían dispuestos a recurrir a la vía eslovena con lo que ello significa, aunque sea pasando por encima de la mayoría de sus conciudadanos que no tienen ningún problema con su doble condición española y catalana.

Por eso digo que en mi nombre no, que la mejor forma de garantizar la convivencia es hacer cumplir la ley, que Cataluña sea tratada como una comunidad autónoma más en igualdad de condiciones con el resto de tierras de España. Y la izquierda, lejos de buscar su alianza con estos defensores de la vuelta al antiguo régimen y al concepto étnico y excluyente de nación, debería trabajar por fortalecer el Estado, volver a un marco unitario, blindar las competencias que nos hacen a los españoles iguales en derechos y en deberes y dejar bien claro que cualquier propuesta de balcanización, de crear aduanas y fronteras internas o de romper la caja única de la Seguridad Social no sólo serán rechazadas de manera tajante sino que también contarán con una resistencia a ultranza con todas las armas políticas y legales en defensa de la igualdad, de la democracia y del concepto de patria cívica. Así debería ser, pero me temo lo peor.

Francisco Vázquez Vega