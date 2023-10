Entre fantasmas

Vivimos rodeados de fantasmas. Su número crece con los años y acaban estando por todas partes: ausencias en nuestra vida personal, en nuestro hogar; pero también en nuestro entorno cercano, en el profesional, en el de los amigos; pasa el tiempo y, miremos donde miremos, solo hay fantasmas. Están invitados a cada celebración y son siempre los primeros en llegar, como señala con gracia la rabina francesa Delphine Horvileeur. Se adhieren con los años a nuestras vidas y tampoco los niños carecen de ellos, aunque los experimenten de otra manera. En fin, tantas personas que ya no están, pero sin las cuáles no se entiende nuestra vida. No solo nuestra vida: tampoco se entiende cómo nos contamos lo que hemos vivido y lo que hemos construido. Esta sensación la explicaba muy bien Sandor Márai en una de sus novelas: "uno pasa muchos años sintiéndose solo entre la gente hasta que un día se encuentra con sus muertos, nota su presencia, discreta pero constante [...] La personalidad, lo poco que tú mismo te añades, es una nimiedad en comparación con la herencia que los muertos te dejan. Personas que ni siquiera he llegado a conocer sobreviven en mi [...]". Estas ausencias construyen también nuestra identidad, personal y colectiva: lo que fueron otros determina de una manera inquietante lo que somos, porque los hombres no tenemos naturaleza, como hubiera escrito Ortega y Gasset; tenemos cultura.

A mí me asaltan con frecuencia, pero hasta ahora no eran una presencia demasiado relevante. Un día, este verano, Jesús, un amigo noble y fumador me decía que a sus más de ochenta años no le apetece mucho salir de casa cuando va al pueblo: "son muchas ausencias las que veo", me dijo con su sabiduría milenaria. Ahora voy por la Puebla y siento a Lauro Anta cerca; no me habla, pero su recuerdo me acompaña. Aquellos paseos aprendiendo sobre el pasado de la Villa: "no miras bien rapaz, y por eso no ves" me regañaba entonces y me regaña ahora su recuerdo. Y qué decir de mi pueblo. La ausencia lo va llenando todo. Nunca fui capaz de aprender el nombre de cada cortina, de cada cerrado, de cada "prao" y ahora no tengo a quien preguntárselo. La ausencia de mi padre me acompaña cada vez que tañe la campana, cada vez que no entro a los bares que visitaba o cuando no compro algún décimo de Navidad en alguno de sus lugares de referencia. Lo escuchaba mientras apañábamos castañas el otro día. A mayores, tantos años sin nueces y ahora él ya no está aquí para ver que este año la cosecha ha sido magnífica. "Nos la manda él", me dice mi mujer, atenta a mis melancolías.

Esto, si fuera solo una situación particular, si solo me ocurriera a mí, no tendría mayor relevancia, pero no soy tan importante ni tan especial. Somos seres hechos de memoria, caminamos sobre capas de historia; no solo en el Castillo de Puebla o en el de Zamora, también en cada uno de los rincones de nuestro pueblo o ciudad: heredamos tierras porque alguien se preocupó de mantenerlas para que las disfrutara gente que no conocería. Apañamos frutos de árboles que no sembramos, abrimos puertas de casas que no mandamos construir y cenamos bellotos de postre en invierno porque así lo hacían los nuestros desde donde alcanza la memoria.

Hace frío y encendemos por fin la lumbre. Ha caído la tarde y el relente de octubre nos ha metido ya en casa. Mi hijo se acerca a mí, y se calienta las manos imitando mi movimiento, como hacía yo de pequeño con mi padre. Antes de entrar en casa fuimos a visitar la tumba de su abuelo, a dejar una piedra sobre la lápida, una hermosa costumbre judía de respeto a los que ya no están. La infancia que él disfruta me va quedando lejana. Aunque recuerdo a mis abuelos, ninguno de ellos está ya, y el mundo feliz que ayudaron a construir para mi es el que yo intento rehacer para los míos. No queda ya apenas memoria de ellos en el pueblo; ni de ellos ni de la gente que aquí vivía o que de aquí se fue hace apenas cincuenta años; historias de felicidad o de tristeza que se han consumido ya. ¿Quién recordará con los años a aquellas tres niñas que perdieron a su madre y cuyo padre se fue a Madrid, pero volvió al poco tiempo, quizá devorado por la melancolía?, ¿Quién recordará que Miguel Manolín tuvo la mejor voz que se oído en décadas en la comarca? ¿quién ubicará aquí, en este pueblo y en pocos años, el origen de Victoria de los Ángeles? El tiempo, que todo lo devora, se alía aquí con una naturaleza implacable que va convirtiendo en bosque y matorral lo que un día fueron huertos y sembrados. La vida se transforma y el hombre pierde aquí protagonismo: casi todo es ya bosque y matorral por el que vagarán siempre -en silencio, como helada- nuestros fantasmas más queridos.

(*) Sociólogo y politólogo