Érase una vez Z(amor)a que, en una de esas tardes de otoño del mes de octubre, se coló en una de las aulas del campus Viriato, en Zamora. En ese espacio universitario de la Universidad de Salamanca, alguien abrió una hoja de Word y escribió: Z(amor)a. ¿De qué trataba el juego, si es que era un juego lo que realmente se estaba desarrollando en esa clase? ¿Y por qué diablos alguien escribía Z(amor)a con esos paréntesis en su interior? La respuesta era tan evidente que ya la habrán adivinado: porque Zamora contiene en su interior la palabra "amor". "¡Hala, no me había dado cuenta hasta este momento", comentó uno de los espectadores. Y otro confesó: "¡Hala, qué bien suena!". Y otra: "¡Hala, pero si somos únicos!". Y la última, que pasaba por ser una compi calladita, proclamó: "A ver, que os estáis viniendo arriba. Que Zamora lleve en su seno la palabra amor no significa nada en especial. Os recuerdo que lo importante no son las palabras sino los hechos". Y quienes estaban en el aula quedaron pensativos, rumiando el mensaje que acababa de lanzar su compañera.

Especulemos un poquito, aunque sea domingo. ¿Qué es Zamora para usted? Si tuviera que definirla con media docena de palabras, ¿cuáles elegiría? Y si tuviera que escribir un microrrelato de, como máximo, 150 palabras, ¿qué escribiría en esa hoja en blanco que tiene delante? Y si un extraterrestre nos estuviera viendo desde ahí arriba, ¿qué le llamaría la atención? ¿Habría alguna situación, hecho o circunstancia que le sorprendiera? Aunque no crea en los extraterrestres, da igual. Lo relevante es el juego de simulación, que sirve para imaginar qué pensarían de Zamora otros ciudadanos del mundo (gallegos, andaluces, donostiarras, riojanos, extremeños, catalanes, mexicanos, finlandeses, japoneses, australianos, mazatecos, yanakonas, etc.) si nos estuvieran viendo con el rabillo del ojo. Estoy convencido de que muchas de sus observaciones no coincidirían con las suyas, con las mías ni con las del vecino de la esquina. E incluso habría algunas opiniones y curiosidades que levantarían ampollas entre quienes dicen amar estas tierras que llevan por nombre Zamora. Yo me quedo con lo avanzado más arriba: llevar en su seno la palabra amor no significa nada en especial. ¿O es que alguien, con dos dedos de frente, puede pensar que por el simple hecho de que Zamora tenga grabada esa palabra en su interior supone una virtud con respecto a quienes residen en otras latitudes? En realidad, solo es una anécdota, porque lo verdaderamente importante y significativo es que ese vocablo deje de ser una bonita locución y se convierta cuanto antes en lo que muchísimas personas soñamos, que se resume en varias sentencias tomadas de distintas tradiciones y prácticas religiosas o filosóficas: "Estos mandamientos se cierran en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo" (Mandamientos de la Ley de Dios); "Yo soy porque nosotros somos" (Ubuntu); "Yo soy porque tú eres" (Ubuntu); "No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti" (Sócrates); "Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una ley universal" (imperativo kantiano). Pues hala, dicho queda.