Argentina frente a las elecciones

El 22 de octubre, en el mes en que se cumplen 40 años del retorno de la democracia, en la República Argentina se celebran unas elecciones (coincidiendo con este artículo) unas elecciones, como nunca en este período, resultan cruciales para el futuro del país pero a la vez las más confusas para que los ciudadanos no politizados, la inmensa mayoría, adopten una decisión.

Desde el año 1990 y hasta mi jubilación en 2016 alterné mi tarea como catedrático en la Universidad de Buenos Aires con periódicos cursos, conferencias y congresos en España, en los cuales me debí enfrentar a preguntas del tipo: ¿cómo un país tan rico como la Argentina puede experimentar crisis tan profundas sin encontrar soluciones efectivas? Una famosa frase de un expresidente, Eduardo Duhalde, formulada cuando el país salía de la peor de sus incontables crisis, la experimentada en 2001 y 2002, resulta por lo menos irónica formulada en la actualidad: “Nosotros los argentinos estamos condenados al éxito”. Los avatares de las dos décadas siguientes mostraron que ese éxito se muestra por demás esquivo.

Confieso que tras cuestionamientos de ese tipo mi respuesta nunca me dejó satisfecha. Como estudioso de la historia de la Unión Soviética, me siento tentado de reproducir la frase que le dedicó Winston Churchill, aplicándola a la República Argentina: “es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma”.

Tal vez la expresión sea algo exagerada pero hay algunos datos que pueden reforzarla: la Argentina produce alimentos para 300 millones de habitantes (tal vez menos pero ese es el orden de magnitud) y tiene más del 40 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, como contrapartida, desde la década de 1960 los argentinos que pueden acumulan dólares y los cálculos más aproximados informan que el dinero oculto -cajas de seguridad, colchones, sótanos ocultos- o depositado en el exterior constituye alrededor de un 80 por ciento del PIB del país.

En ese escenario, con la realidad de un país que no crece desde 2011, donde el kirchnerismo entre 2003 y 2007 desperdició una gran oportunidad de producir un efectivo despegue del país aprovechando el viento de cola generado por los altos precios de las materias primas, centrándose exclusivamente en impulsar el consumo, nos encontramos en 2023 con una situación en la que factores externos -sobre todo una sequía que ocasionó una pérdida de 20.000 millones de dólares- combinada con una gestión que considera que el progresismo se reduce a que el Estado participe de la mayor cantidad posible de las actividades, lo que genera una combinación letal de ineficiencia y déficit fiscal. Uno de los resultados, no el único pero sí el más sangrante para la población, es una inflación que durante los meses de agosto y septiembre superó, en cada uno de ellos, el 12 por ciento y a nivel anual alcanza el 160 por ciento.

Las primarias realizadas en el mes de agosto mostraron que los candidatos con posibilidades finalmente son tres, que se repartieron el 80 por ciento de los sufragios, con una abstención de más del 30 por ciento. Sorprendentemente -ninguna de las encuestas lo pronosticaba- Javier Milei, un outsider de la política, obtuvo el 30 por ciento, seguido por el ministro de Economía Sergio Mazza y por el Partido Juntos por el Cambio, que presentaba dos candidatos, imponiéndose Patricia Bullrich.

Una revisión estos aspirantes no invita ciertamente al entusiasmo, aunque hay matices. Patricia Bullrich, cuya trayectoria política arranca en la Juventud Peronista a principios de los 70, puede ser definida por una famosa publicidad -por lo menos en mi país- que promocionaba cigarrillos para la mujer y decía así; “Has recorrido un largo camino, muchacha”. Finalmente se ha instalado en una derecha liberal sucesora del fallido gobierno de Mauticio Macri entre 19115 y 1919 en la cual se desempeñó como ministra de Seguridad con relativo suceso en un país en el que los piquetes que cortan las calles es una práctica habitual sin legislación alguna y la policía que no está inmersa en la corrupción vinculada con el narcotráfico y el juego tiene una cierta tendencia el “gatillo fácil”. Sus rasgos principales son, tratando de ser objetivos, los siguientes: carisma cero (¿patatero? aquí no se usa); ignorancia supina de las cuestiones económicas, más allá de adherir a posiciones liberales, por lo que recurrió a un economista ortodoxo con un discurso cercano a la población; un concepto del orden que cala fuerte entre las clases medias y altas y también entre los humildes trabajadores sometidos a la dramática pinza del narcotráfico instalado en las villas y de una policía que, cuando no está corrompida, discrimina poco (un joven de tez oscura de una villa miseria es casi sospechoso por definición).

Sergio Tomás Mazza, curiosamente ministro de Economía de un gobierno fracasado, es el ejemplo de libro de un político oportunista. Crítico feroz del kirchenismo –“van a ir presos todos los corruptos”- terminó siendo el candidato que intenta salvar a un peronismo que acaba de realizar la elección más pobre de su historia. Su historia puede en cierto modo asimilarse a la de Bullrich: estuvo a punto de aliarse con Macri y con su partido, Frente Renovador, triunfó en la provincia de Buenos Aires sobre Cristina Fernández de Kirchner bloqueando definitivamente todo potencial proyecto de reelección indefinida de la presidenta -la Constitución solo permite dos mandatos-. Una definición sarcástica y con muy mala uva de quién es tal vez el periodista más respetado del país, Carlos Pagni, formulada hace varios años, puede ayudar a entender al candidato: “la situación es tan confusa que Massa no sabe a quién traicionar”.

El hecho de mantenerse como ministro de Economía le ha permitido lanzar en las últimas semanas una serie de medidas destinadas a ganar el favor de los más pobres -aquí se lo denomina “plan platita”- cuyas consecuencias fiscales van a recaer sobre el próximo gobierno; algo así como, si no gano “después de mí el diluvio”; claro es que si llega a ganar el diluvio va a ser para él mismo.

Finalmente irrumpe el ganador de las primarias, Javier Milei, líder de la agrupación La Libertad Avanza. Tertuliano como hay decenas en España -desde Carlos Cuesta a Carmelo Encinas, por citar dos- se destacó siempre por su talante autoritario, descalificando con palabras gruesas todo tipo de cuestionamiento, centrándose casi exclusivamente en cuestiones económicas, defendiendo un ultraliberalismo del que creo que hasta Allan Greenspan se hubiera asustado. Su adhesión a la escuela austriaca -Mises, Hayek, más tarde Friedman- tiene rasgos religiosos; todo lo resuelve el mercado. La definición de anarco-liberal, con todas sus contradicciones no parece disgustarlo.

Cuando decidió dedicarse a la política contaba a su favor con el hecho de ser altamente conocido en la televisión. Su discurso contra la “casta política”, tomado sin duda de Podemos, caló hondo en una población para quién “todos son iguales”. A esto sumó el controvertido tema de la dolarización acompañado del cierre del Banco Central, decisiones descalificadas por casi todos los economistas, no ya de la Argentina sino del mundo entero, incluyendo los principales centros de poder. Hubo otras novedades: portación libre de armas, venta legal de bebés, libre trasplante de órganos sujeto a las leyes del mercado, desprecio de toda forma intervención estatal para mitigar las desigualdades de la sociedad; incluso en algún momento sostuvo que no iba a comerciar con países comunistas Para completar su programa y empezar a armar equipos nombró candidata a vicepresidente a Victoria Villarruel, una defensora de las víctimas de los hechos protagonizados por las organizaciones armadas -lo cual es válido- acompañado de una negación del terrorismo de Estado, de la desaparición de personas y del secuestro de niños; simplemente para ella hubo excesos propios de una guerra.

En una entrevista concedida al prestigioso diario conservador inglés Financial Times, Milei confesó que no conocía a Viktor Orbán, lo que da prueba de una significativa ignorancia respecto a cuestiones que vayan más allá de su estrecha visión económica. El diario culminó el reportaje sosteniendo que Milei podía constituir un peligro para la democracia.

Si bien a medida que imagina que se acerca al triunfo pero necesita votos algunos de sus argumentos se han suavizado, sus manifestaciones las encabeza con una motosierra con la cual, afirma, va a destruir a “la casta política”. Prácticamente todas sus expresiones más radicales están dirigidas a quienes no conocen su programa pero son sensibles a “algo nuevo”, sin darse cuenta que ese “algo nuevo” se va a volver inevitablemente en su contra. En cualquier caso parece haber evidencias de que su salud mental no es la ideal para el cargo que se postula.

Después de este repaso imagino que en España no envidian nuestra necesidad de optar por uno de estos candidatos; no en vano la abstención se imagina como alcanzando niveles inéditos (pese a que el voto es obligatorio), lo mismo que el voto en blanco.

Durante varias décadas, ante los recurrentes problemas argentinos se hizo popular una frase que daba cuenta implícita de nuestras potencialidades: “No importa; un par de buenas cosechas y nos salvamos todos”. De acuerdo a lo visto hace falta bastante más que eso.

(*) Catedrático de Historia Económica de la Universidad de Buenos Aires