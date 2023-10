¿Qué pasa con el precio de los alimentos?

"Los precios suben por ascensor, los sueldos por escalera". Juan Domingo Perón.

Leemos constantemente en la prensa diaria que el precio de los alimentos, al ritmo que llevan, no permiten respirar a las familias, no a todas, seamos realistas, sino a las más débiles económicamente, a las más vulnerables.

El IPC durante el pasado mes de septiembre, según he leído, subió al 3,5%, esto es, del orden de 9 décimas más que en el mes de agosto. Los alimentos suben por las nubes, ello es un hecho real, son algo inalcanzable. Leía, hace unos días, las estadísticas y comprobaba que el precio del aceite de oliva se ha encarecido un 67%, el azúcar un 40,5%, "las patatas", se dice pronto, un 20,5%, el arroz un 18,5%, la leche un 13%, no sigo queridos lectores, porque no quiero producirles un corte de digestión, permítanme la expresión, pues, no es para menos, distinto es la indigestión... que tal vez, a los precios de los alimentos, disminuyan considerablemente.

Hemos de ser sumamente realistas y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, llegar a la conclusión de que lo que, tal vez, en un principio, se creía que era un fenómeno temporal o de carácter transitorio se ha convertido en algo crónico. La inflación ha venido para quedarse y ahí está, la estamos sufriendo en el día a día.

Las medidas tomadas para frenar la inflación parece ser no han tenido resultados positivos y como bien sabemos y podemos comprobar día a día, las alzas en los en los precios de la cesta de la compra van a más. Y esto no tiene visos de parar, llegarán a las nubes y más allá. Aunque el Gobierno trate de quitar importancia al tema, la inflación va a más y ello lo notamos las familias españolas en nuestros bolsillos y en la pérdida de poder adquisitivo.

Honestamente creo que, teniendo en cuenta la subida, sin límite, de los precios de los bienes de consumo básicos, léase aceite de oliva, azúcar, patatas, leche, huevos, arroz, etc... a lo que ha de unirse el aumento de los tipos de interés, lo que produce el aumento de las financiaciones, préstamos e hipotecas, hemos de llegar a la conclusión que se está produciendo una situación de auténtica asfixia económica de las familias españolas, especialmente de las más vulnerables, que cada vez son más.

Escuchaba recientemente, en un programa de radio que, en España nos falta formación financiera, tal vez porque hemos pasado de tener, a grandes rasgos, una situación relativamente desahogada, de puertas para fuera, esto es, más aparente que real, a una situación durante muchos meses, casi dos años, donde hay que apretarse el cinturón hasta el último punto y muchas familias, ya no pueden mantener ritmos de vida que no son acordes a sus ingresos, con lo cual su capacidad adquisitiva cada vez es menor, y ello lleva a la ralentización del consumo.

No se puede vivir como rico, siendo pobre. No se puede vivir siempre del crédito, pues, los préstamos hay que devolverlos con intereses.Teniendo en cuenta la situación internacional de guerra hay una bomba de relojería en marcha. Crucemos los dedos. En España la situación de riesgo de pobreza está aumentando constantemente, e incluso para personas con trabajo. En el programa de radio, al que hacía referencia, unas líneas más arriba, comentaban que hay que educar en el pre ahorro, es decir, a grandes rasgos, en apartar una cierta cantidad, en el momento del cobro de la nómina y acostumbrarnos a vivir con una determinada cantidad mensual y no gastar sin método, por el simple hecho de tener dinero en la cuenta y usar la tarjeta, sin más.

Recuerdo haber visto en un programa televisivo, relacionado con el consumo, las distintas opiniones de los entrevistados y en diferentes mercados; me llamó especialmente la atención, la respuesta de un señor, al que entrevistaban en un mercado de un barrio céntrico y presumo que de alto nivel adquisitivo y contestó que cuando iba a la compra no miraba el precio y, en cambio, en las respuestas de señoras, en mercados de barrios más alejados del centro, decían que procuraban comprobar y comparar precios y comprar lo más barato, reduciendo la compra de carne y pescado. Recuerdo la frase de J.P. Morgan que dice así: "Si tienes que preguntar cuánto cuesta, no puedes pagarlo".

Mis queridos lectores, con estas breves líneas, simplemente trato de analizar, a grandes rasgos, una situación que está de actualidad en la calle y a la que cada persona o familia, en particular, ha de dar la respuesta que mejor le convenga y sea acorde con su situación, sin olvidar que, pintan bastos y, esto o tiene fácil solución. Ya pasaron el verano, las ferias y fiestas patronales, el viaducto, acueducto y puente de El Pilar, llegarán el de Los Santos, la Constitución y a la vuelta de la esquina está la Navidad, y siguiendo el refranero " Hasta San Antón, Pascuas son".

Precaución amigo y querido lector con el gasto, que los excesos se pagan y muy caros y no está la situación para fiestas.

Pedro Bécares de Lera