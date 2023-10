Día Internacional del Perezoso

Por favor, no caiga en el mismo error que yo. De entrada, según lo leí, me eché las manos a la cabeza preguntándome ¿cómo es posible que se dedique un día, internacionalmente, al perezoso, cuando la pereza es una lacra y el perezoso siempre estuvo mal visto? El perezoso es negligente, descuidado, flojo, tardo, lento, pesado, con falta de ganas de trabajar, vamos, un dechado de imperfecciones.

La pereza puede parecer atractiva pero es el trabajo duro el que da satisfacción. Así lo consideraba Albert Einstein: "El genio se hace con un 1% de talento, y un 99% de trabajo". Y el trabajo está reñido con la pereza. Pues bien, me equivoqué de medio a medio en mis disquisiciones, porque el "perezoso" al que está dedicado este Día Internacional que se celebra mañana no es otro que el oso perezoso, ese mamífero que habita en las selvas húmedas, al que se conoce por su característica lentitud y su aspecto alegre ya que parece llevar pintada una sonrisa que se le eterniza. Y, aunque vive en los árboles no está emparentado con los primates más bien con el oso hormiguero y el armadillo.

Mi curiosidad no se detuvo ahí. Empecé a preguntarme ¿qué tiene el "Perezoso" de importancia para que se le dedique todo un día internacional? A este paso todo titirimundi animado e inanimado va a contar con su etiqueta internacional. Y, claro, me puse a indagar. Resulta que los perezosos son de gran importancia ecológica ya que constituyen la mayor proporción de la biomasa del bosque húmedo tropical. Aprovecho pasa enviar un fuerte abrazo a mi buen amigo Vicente Merino, siempre luchando en pro de la justicia y de la verdad.

¿De dónde le viene al Perezoso esa importancia? pues ni más ni menos que de una costumbre fisiológica común a todos los mortales, pero diferente. Su comportamiento al defecar lo convierte en pieza importante del ciclo de nutrientes, ya que una vez por semana baja del árbol a miccionar y defecar. No creo que los humanos podamos aguantar lo que aguanta este querido animalito del Planeta Azul. Yo, no, desde luego. Si será importante el Perezoso que, al parecer la celebración, que siempre coincide el tercer sábado de octubre, sirve para crear conciencia sobre los problemas que afectan al hábitat natural del perezoso y sobre su estilo de vida y los peligros que le acechan. No podemos perder más especies de las que el Planeta Tierra ha ido perdiendo a lo largo de los siglos.

Pero, lo que más me ha emocionado, lo que más me ha llenado de ternura es todo aquello que el Perezoso significa y nos enseña. Si fuéramos capaces de abrir nuestro corazón, es mucho lo que el Perezoso nos puede enseñar: respeto, ternura, gozo, comunicación silenciosa y su eterno baile de compartir y escuchar pacíficamente con el bosque. Ahora entiendo mejor, el porqué de su Día Internacional.