Diga lo que diga y haga lo que haga, para los radicales de izquierdas españoles, Israel siempre tiene la culpa no sólo de los problemas en la Franja de Gaza, sino de todos los males que asolan el mundo. La izquierda radical, no me pregunte por qué, siempre se ha alineado con los grupos terroristas árabes y palestinos, se llamen estos como se llamen. Ahora toca hacer a Hamás mártir, pues nada, se le hace, mientras se demoniza a Israel y se pide al Gobierno de España que actúe enérgicamente denunciando a Israel ante la Corte Penal Internacional por «crímenes de guerra».

Es curioso que los asesinatos, secuestros, violaciones y torturas de más de mil víctimas que tuvieron lugar el pasado 7 de octubre en Israel por parte de los milicianos de Hamás, no goce la misma consideración. Por un lado Yolanda Díaz, negándose a llamar terrorista a Hamás y por otro los también ministros del ala radical del gobierno en funciones, es decir los podemitas, o lo que queda de ellos, Ione Belarra y Alberto Garzón, acusando a Israel de llevar a cabo un «genocidio planificado» y a Estados Unidos y la Unión Europea de ser «cómplices de los crímenes de guerra cometidos por Israel». No voy a caer en lo de quién golpeó primero, por si acaso quiero recordar que fue Hamás, pero tampoco voy a caer en la estupidez de sacralizar a un grupo considerado terrorista en todo el mundo. Si la UE y Estados Unidos son cómplices de lo que denuncian los podemitas del gobierno en funciones, Irán lo es, directamente, del terror y el horror sembrado por Hamás en Israel el pasado día 7. Los radicales de izquierdas nunca se alienan con Europa y mucho menos con Estado Unidos, prefieren ir a la contra en su viaje a ninguna parte y seguir echando mierda sobre la realidad tan lejana a la que ellos plantean. La embajada de Israel en España ya ha mostrado su malestar, con razón. Estos que disfrazan verdad y realidad, son los mismos que niegan el holocausto judío. Israel está ya de vuelta y lo que teme con la insensatez de los ministros españoles a los que el propio Sánchez respalda es que se ponga en peligro la seguridad de las comunidades judías en España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas. A lo que hacen Díaz, Belarra y Garzón se le llama «delito de odio», lamentablemente sólo es aplicable cuando el denunciado es cualquier grupo terrorista del orbe islamista, si se trata de Israel, la cosa cambia hasta el punto de no querer reconocer la verdad.