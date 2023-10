Cuento de hadas: haz el amor y no la guerra

Este era un país que tuvo un imperio que se extendía por el mundo entero. Mas, los territorios de ultramar los fue perdiendo poco a poco porque en la Historia todo cambia.

Cabe destacar que tres de sus colonias (Filipinas, Cuba y el Sáhara Occidental) se desgajaron del Reino con la ayuda de EE UU que se luchó contra España (lo que no quita para que actualmente España sea un país satélite de los yanquis, confirmando esto eso de que la Historia se ríe de los grandes valores patrios).

Siendo como es España un reino evolucionado tiene una monarquía parlamentaria, que traducido al castellano quiere decir que sus reyes cobran pero no gobiernan, o dicho más diplomáticamente, reinan pero no gobiernan.

Eso no quiere decir que el rey de turno no trabaje. De hecho lo hace a modo de "comercial", representando al país en la esfera internacional contando y cantando las excelencias del mismo.

La Constitución es naturalmente machista, hasta el punto de que si de aquí a fin de mes (en que la princesa de Asturias cumple 18 años) la actual reina Doña Leticia tuviera un hijo varón, Doña Leonor que, actualmente y como futura reina, está haciendo la carrera de Capitana General de Todos los Ejércitos, se tendría que ir con su hermana a un prestigioso colegio de Gales.

Y aunque no ha explicado nadie por qué si un rey reina pero no gobierna tiene que ser Capitán General de las Fuerzas Armadas, el caso es que la Infanta Leonor, la princesa de Asturias y futura reina de España, se prepara para reinar pero no gobernar. Es por eso que ya ha iniciado la carrera militar, y como un superdotado cualquiera va a hacer dos cursos en uno en la Academia del Ejército de Tierra, más los de Marina y Aviación.

Lo cierto es que cuando llegó al besamanos uno de los mozos, las miradas arreboladas, las caídas de baba, las sonrisas pícaras de «lo sabemos todo» por parte de los reyes y del Cesid, dibujaron un compromiso (quién se cree sino que si el «pretendiente» fuera un impertinente o no digno de los ojos de Niña del Toisón de Oro, iba a ser invitado)

Que este cuento de hadas parezca un cuento de hadas puede complicarse porque en éste momento en el mundo hay dos guerras (en suelo ucraniano y en suelo palestino) que pueden ser, juntas o por separado, preludio de la 3ª Mundial. Y adiós las monarquías.

Unan a ello el dato de que en el besamanos post desfile de las Fuerzas Armadas de este 2023, se ha hecho evidente que por muy bien que le quede el uniforme militar a la futura reina lo cierto es que solo tiene adolescencia en las venas, y parece enamorada.

El pastel se ha descubierto porque en el susodicho besamanos aparecieron cuatro cadetes (dos chicas y dos chicos) de su centuria, bajo el pretexto real de que sus padres (Don Felipe y Doña Leticia) le querían dar una sorpresa a su amadísima hija.

Es pues impepinable que a Leonor le va la marcha (militar) y la amorosa. De hecho se dice que tonteó con el príncipe Heredero de Marruecos,y si las monarquías fueran como antes o sea, como Dios manda, esa boda debería llevarse a buen término y fundar así un nuevo país: Españarruecos o Marruespaña..

También se dice que de su paso por Inglaterra dejó allí parte de su tierno corazón. Además de que a día de hoy, de los dos mozos del besamanos, no sabemos cual le gusta a ella, o si le gustan los dos.

Son todos estos indicios de que tenemos una futura reina enamorada del amor, hasta el punto de que cuando sea Capitana General de Todos los Ejércitos, pudiera ser que su orden sea: "Hagan el amor y no la guerra. Rompan filas".

Inaugurando así una época de prosperidad moral y material de nuestro país al hacerlo pacifista. Y colorín colorado este cuento no ha acabado.