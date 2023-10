A Gati.

Si seguro que "los más viejos del lugar", al decir de mis "lalos", recordarán la frase que titula el presente escrito, pues parece ser que se hizo muy popular al ser mencionada en la publicidad de una conocidísima marca de bebida refrescante; y que podía hacer alusión a que la vida sería más alegre, más dichosa; no alocada, no sin sentido, no irreflexiva, y sí "compartida".

Pero es que como el más elemental conocimiento de mecánica del automóvil nos "ilustra", para que surja la chispa en el motor de combustión y los vehículos mecánicos "echen a andar", al no surgir por "generación espontánea", necesitan de la colaboración, de la participación, es decir, de la existencia de varios componentes eléctricos que favorezcan su existencia y de una persona que "utilice" la llave de contacto.

Por lo tanto, y como casi todo comportamiento humano, se precisa, para que una actividad surja, de la colaboración, del impulso, de la existencia, de la idoneidad, de varios elementos que sean adecuados, armónicos, cooperativos para alcanzar el objetivo que se pretenda como puede ser la salud física y mental, la comprensión, la empatía, la inexistencia de soberbia, de altanería, de autoevaluación incorrectísima, de antipatía y de todas esas características tan indeseables y abundantes en el ser humano.

Y sí, con la educación; lo que implica "ponerse en el lugar del otro", respeto, colaboración, evitando la discriminación, incomprensible muchísimas veces; surgirá la "chispa de la vida" para que con ella la reputación positiva sea una realidad para quienes, con humildad, con conocimiento de causa, estimulando a sus semejantes, si a ello hubiere lugar. Y procurando su participación activa en toda clase de "eventos", por minúsculos y aparentemente insignificantes que sean, se consiga la ponderación positiva propia y ajena, procurando, por ejemplo, que todos los componentes de un grupo de conocidos, puedan ser algo más, que, por las "circunstancias" se configure como tal; y lograr el "afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato", según define la "amistad" la Real Academia Española.

Y a quien dedico el presente escrito, mi más sincero agradecimiento por haberlo inspirado por sus palabras como por su buen hacer con sus semejantes, resultado de la excelente educación que recibió de sus padres y de la "jesuitinas". Un lujo de mujer.

Salud, en el más amplio sentido y totalidad orgánica y mental; y más "savoir-faire", como "fair play".

Marcelino de Zamora