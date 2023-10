Amenazados

Vivimos bajo el yugo de la amenaza constante. El desproporcionado ataque de Hamás y la consiguiente respuesta israelí, han desatado las iras del Averno en el que habitan los grupos terroristas islamistas. El objetivo no es sólo Israel. El objetivo es la decrepita vieja Europa y Estados Unidos. El objetivo somos todos nosotros, los ciudadanos que habitamos las democracias del mundo. Los lobos solitarios, los locos de atar, los fácilmente manipulables, los organizados, las células durmientes, los que matan en nombre de Alá creyendo que así lo hacen más grande, vierten constantemente sus amenazas sobre nosotros y que no tienen solo un poder intimidatorio. Ejecutan sus amenazas al menor descuido. Matando por la espalda, de frente o atentando a lo bestia.

Se han producido ya unos cuantos episodios. Uno de los últimos el del islamista que mató a dos suecos en Bruselas y que cayó abatido por la policía belga. Al respecto de la eterna confrontación entre, no voy a decir palestinos, sino Hamás e Israel, hay una permanente división de opiniones. Lo que tampoco voy a hacer es tratar de comparar los actos, las acciones de un país democrático con los actos y las acciones de una organización terrorista, amparada por Irán, que hace un mal servicio a la sociedad palestina.

Esto no ha hecho más que empezar. La cosa debe ser lo suficientemente seria cuando el Ministerio del Interior ordenaba el pasado martes la puesta en marcha de varias medidas complementarias de seguridad dentro del nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista. Esta decisión se ha adoptado tras la reunión que el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, el órgano encargado de valorar todos los elementos de seguridad que inciden sobre el riesgo terrorista en España. El riesgo es real y no nos puede pillar con el paso cambiado, es decir, desprevenidos y sin tomar las medidas que la amenaza requiere.

Los islamistas no se andan con miramientos. Lo mismo asesinan fríamente a hombres que a mujeres y niños. Me recuerdan a ETA, que se dedicó durante demasiados años a hacer desgraciadamente eso mismo. El nivel es altísimo, lo que hace suponer que Interior maneja datos que hacen sospechar que sabe que esa posibilidad es real. El cómo y el cuándo no lo sé, pero que puede llegar a producirse, sí. Me alegra saber que por lo menos el Ministerio trabaja en el asunto y que incrementará los dispositivos de seguridad sobre determinados puntos sensibles por toda España. Vigilando fundamentalmente infraestructuras críticas y coordinando medidas de ciber vigilancia.

Más trabajo para Guardia Civil y Policía Nacional que son los que se llevan la peor parte y a la vez quienes nos proporcionan la seguridad necesaria.