No es oro todo lo que reluce

Desde que supe que la alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, había ordenado cambiar la denominación del estadio municipal de fútbol getafense, que hasta el pasado día 4 del actual era "Coliseum Alfonso Pérez", para dejarlo en "Coliseum", a secas, porque, argumentó: "Las ideas manifestadas por el exfutbolista no caben en este municipio", he intentado documentarme cuanto he podido para conocer los motivos de tan singular, que no caprichoso, cambio de denominación.

Según he podido saber, el citado estadio, que es de propiedad municipal, es en el que juega el Getafe C. F., en virtud de un acuerdo de cesión suscrito con el ayuntamiento en 1998 y renovado en octubre de 2022.

Es público y notorio, aunque algunos medios lo han obviado, que cuando el pasado año el Getafe C. F. y el Ayuntamiento getafense renovaron el citado acuerdo, por expreso deseo de Ángel Torres, presidente del club, se hizo constar en el mismo lo siguiente: "El Getafe C. F. se reserva la posibilidad de que el nombre del estadio pueda incluir algún patrocinio publicitario siempre que mantenga la denominación de Coliseum".

También es y era claro y notorio que, desde hace mucho tiempo, el presidente del club y el exfutbolista que daba nombre al Coliseum no se llevaban bien. Según el señor Torres: "Desde que presido el Getafe C. F., Alfonso Pérez jamás ha pisado el estadio que lleva su nombre y nunca ha sido socio del club de la ciudad en la que nació".

He querido recoger lo referido para salir al paso de las informaciones que, a mi juicio de manera sesgada, han salido a la luz en algunos medios, pues son las que han hecho creer a muchos que la alcaldesa de Getafe, tal y como quedó reflejado al comienzo, había retirado el nombre del insigne jugador de fútbol, Alfonso Pérez, de la denominación del susodicho estadio municipal, por las declaraciones que hizo el exfutbolista en una entrevista que publicó un diario de tirada nacional hace escasas fechas, por considerarlas machistas.

Según quedó recogido en el diario, Alfonso Pérez, al ser preguntado por su opinión acerca de las reivindicaciones que tras ganar la Copa Mundial de Fútbol Femenino habían hecho las futbolistas de la selección española, dijo: "Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática… El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre".

Servidor, sobre lo del cambio de denominación del "Coliseum" de Getafe, opina que el tema es claro: tanto la alcaldesa como el presidente del club querían que desapareciera el nombre del exfutbolista del estadio municipal, y encontraron el pretexto para hacerlo…

Sobre las declaraciones de Alfonso Pérez (exjugador del Real Betis Balompié, del F. C. Barcelona, del Real Madrid C. F. y, sobre todo, de la selección española de fútbol masculino, con la que fue campeón olímpico en Barcelona 92), con el respeto que me merecen todas las futbolistas, y por extensión todas las mujeres, faltaría más, debo decir que, así como las formas de expresarse del señor Pérez no las comparto, el fondo de lo que quiso decir lo suscribo al 100% porque en el fútbol, como en el tenis, o en cualquier deporte, como en el mundo empresarial (en definitiva, el mundo del dinero), todo va en función de la oferta y la demanda, o, por decirlo como lo han dicho otros, todo tiene relación con lo que "vales" y con lo que produces.

No quisiera alargarme demasiado, pues la cosa es tan evidente que, a mi entender, no da para más. Pero como uno, por suerte, anduvo por ahí y tuvo experiencias en relación al asunto, estimados lectores, deseo decirles que hace años, en una comida que organizaba la empresa con la que colaboraba, tuve la fortuna de compartir mesa, entre otros famosos deportistas, con Ángel Nieto y con Manolo Santana (que en paz descansen), y recuerdo que hablando acerca de lo que ganaban los deportistas de élite, ambos coincidieron en afirmar que "cada cual gana lo que se merece". Siendo como eran ellos ya, ricos y famosos, pero de origen humilde, vinieron a decir que habían llegado donde llegaron porque se lo curraron de lo lindo, pues nadie les regaló nada. Tanto Ángel como Manolo ganaron mucho más en contratos publicitarios que en premios (Cristiano Ronaldo o Messi, qué no habrán ganado por derechos de imagen…)

Hace menos tiempo, Rafael Nadal, a quien por idéntica suerte también he podido conocer, en relación a la brecha salarial entre hombres y mujeres, manifestó: "Lo que se tiene que conseguir es que no por ser hombres o mujeres se gane más, sino por la calidad de tu trabajo y lo que seas capaz de vender o generar". Más recientemente (muchos lo habrán sabido), Rafa ha afirmado que en cada deporte, como en cada "mundo" -mundo del fútbol, del tenis, de la moda, de las redes sociales…- los y las deportistas, como los y las modelos, los y las influencers... ganan, o deberían ganar en función de lo que producen.

Solo unos datos más:

El tenis español, o mejor dicho, la Real Federación Española de Tenis, de la que quien suscribe fue directivo durante dieciséis años, hasta que Piqué entró en la casa, año a año vino nutriendo sus presupuestos, en gran parte, gracias a lo que generaba la organización de las eliminatorias de Copa Davis (competición internacional por equipos nacionales masculinos). Las eliminatorias de la Fed Cup (competición internacional por equipos nacionales femeninos), casi siempre eran deficitarias…

Según he leído, el fútbol femenino mueve en España unos 10 millones de euros, por los 4.000 millones del masculino…

En contraste, también he podido leer que en el mundo de las pasarelas las mujeres modelos ganan de media cuatro veces más que sus colegas masculinos…

No creo que sea necesario seguir insistiendo.

Ustedes mismos (Yolanda Díaz diría: ustedes y ustedas mismos y mismas…)