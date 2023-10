A poco que nos fijemos y dado el constante crescendo que se aprecia a simple vista, en Zamora, en sus muros, sus fachadas, sus escaparates, sus puertas de garaje e incluso, a veces, en sus monumentos, no caben más pintadas. Está la ciudad embadurnada y la autoridad competente no pone remedio a un asunto que se le ha ido de las manos. A no ser que algún iluminado piense que eso es arte. No hay un solo día en que una nueva zona, fundamentalmente de centro, no reciba a presencia de los pintamonas de turno, que no están dejando ni un espacio libre para la creatividad de quienes de su afición hacen un arte.

Deberían de hacer algo para tratar de pillar in fraganti a quienes están dejando la ciudad hecha un asco. Cada día me gusta más la posibilidad de las cámaras que puedan identificar a los infractores. El otro día me acosté con la puerta de un garaje cercano a mi hogar en su estado natural y me levanté al día siguiente con la puerta hecha un asquito. Y así, un día sí y otro también. Vamos aviados entre eso y los contenedores que taponan la puerta de una comunidad de vecinos de la calle Magistral Romero, cinco contenedores que satisfacen las necesidades del supermercado de turno, pero no las de la comunidad cuyos vecinos tienen que soportar olores, desperdicios por el suelo, manchas de todo tipo y condición que afean esos suelos espantosos y sucios, per sé, que el Ayuntamiento colocó en las calles que supuestamente arregló para ceñirse a no sé qué normativa europea. No creo que al señor alcalde ni a ninguno de sus concejales les gustase soportar una situación semejante. Cuando en la esquina hay espacio de sobra, sin viviendas que lo soporten, para colocar los cinco contenedores de la discordia. Pero no, es mejor complacer al supermercado que, encima, lo que gana, se lo lleva para su lugar de origen. ¡Qué bonita es Galicia! Otra solución que nunca llega es el soterramiento de los susodichos, pero se ve a la legua que no hay voluntad. Ni la oposición gana bazas con el problema ni el equipo de Gobierno está por la labor. Y la ciudad hecha una mierda, con perdón, con la inestimable colaboración de palomas y golondrinas que dejan sus excrementos no sólo en la vía pública, también en las cabezas y las ropas de los viandantes. Pero como ese estado de cosas sólo le suceden a los ciudadanos y no a la corporación municipal, seguiremos unos cuantos años más soportando, pero ya no estoicamente, esta situación. La oposición en la Casa Consistorial, bien podría luchar por estas y otras situaciones que afean la ciudad a la vez que la amarranan.