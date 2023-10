Hemiplejía para el mal

Si antes del pasado sábado Hamás hubiera abandonado y entregado las armas, inmediatamente habría habido paz en Gaza. Si en cualquier momento desde 1948 Israel se hubiera desarmado habría sido arrasado y su recuerdo borrado de la faz de la tierra por los terroristas y sus países árabes vecinos.

Así de sencillo se explica, salvo para quien no está dispuesto a abdicar de su militancia intelectual en el sectarismo más abyecto, por qué no es lo mismo estar del lado del Estado hebreo que de quienes tienen como único objetivo su aniquilación aquí y ahora y desde su implantación por decisión de la ONU siguiendo el plan de descolonización de las antiguas colonias de Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial.

Por eso, entre otras muchas razones, no cabe la equidistancia entre quienes perpetraron los salvajes asesinatos, violaciones y secuestros indiscriminados del siete de octubre y quien legítimamente ha decidido actuar para acabar de una vez por todas con el terrorismo de Hamás a las puertas de su casa. Como no debería caber nunca la equidistancia entre la civilización y la barbarie. Entre la democracia y la satrapía. Entre la libertad y las teocracias anacrónicas y tiránicas del mundo musulmán.

Que no sea universalmente aceptada la teoría de que no existen diferentes tipos de civilización sino sucesivas etapas en el proceso de civilización no resta verdad a que mientras unos, con defectos y fallas, avanzamos por el siglo XXI otros retroceden y quieren retrotraernos a las peores prácticas del medievo que, incluso en eso, resultó más luminoso y menos tétrico que el futuro al que los fanáticos del Islam quieren llevarnos a golpe de látigo, crujir de horca sobre nuestras gargantas o chaleco explosivo que parta en tres mil pedazos a quien no se pliegue a su locura asesina y liberticida.

Que Hamás no sea Palestina sino uno de los grupos criminales que tienen secuestrados a los palestinos no basta para legitimar que nadie allí luche contra quienes los esclavizan y les impiden avanzar hacia una sociedad de bienestar, libertad y convivencia pacífica. Que quienes dan las órdenes para mantener el conflicto a golpe de sacrificar miles de vidas inocentes de sus propios ciudadanos ni siquiera residan allí sino, millonarios, en Irán o Qatar, debería abrir los ojos incluso de los más insensatos, sucios y sectarios de nuestros extremistas más repugnantes,; sigan llamándose comunistas, se hayan rebautizado para engañar a buenistas y lerdos o militen en la Falange. Que, como hemos visto una vez más, los extremos se tocan porque son básicamente lo mismo.

Obviar o justificar militar o políticamente el mal intrínseco y evidente en esta masacre de civiles es síntoma de lo que Ortega llamó hemiplejía moral, la incapacidad para pensar más allá de su ideología de derechas o izquierdas. O, como definió el también filósofo francés Jean-Francois Revel, la ética que caracterizaba a buena parte de la izquierda mundial ya en tiempos del comunismo soviético: "Los izquierdistas no juzgan los hechos, sino que catalogan a las personas y a las instituciones. Una misma acción tiene carácter positivo o negativo según sea el signo del gobierno que la realice".