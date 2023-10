La expansión de la EHE entre las vacas urge una reacción contundente

La provincia de Zamora está acostumbrada a lidiar con lo esperado, como la sangría demográfica que entierra cientos de ilusiones año a año, y también con lo inesperado, como la merma del tejido industrial con cada empresa que echa el cierre. A esta última lista se ha unido desde agosto la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. Como ocurriera en su día con el SARS-CoV-2, nomenclatura totalmente desconocida pero que en cuestión de semanas todo el país interiorizó como coronavirus o COVID-19, la EHE recaló en la provincia de forma silenciosa e incipiente. El mismo patrón que desplegó la pandemia: no perdona y avanza sin parar, esta vez por las granjas de leche de todas las comarcas, en su camino hacia las provincias del norte. Los profesionales del sector se dieron de bruces con una realidad ante la que se encontraron indefensos y desamparados. Dos meses después de los primeros casos en Zamora, con 570 animales muertos y 7.000 enfermos, los ganaderos no ven ni un rayo de luz al final de un túnel que vislumbran como el estoque final a muchas de las explotaciones ganaderas (380 bajo vigilancia en estos momentos) que a duras penas cubren gastos desde que estallara la guerra en Ucrania.

La EHE no ha salido de los despachos de las administraciones públicas, sino de un ecosistema cambiante que pone a prueba a la humanidad de forma constante. Lo que sí se puede achacar a las instituciones es haber reaccionado tarde y sin la contundencia necesaria ante una alerta sanitaria de dimensiones aún desconocidas. De poco sirve enfrascarse en discusiones sobre a quién corresponden las competencias o en la aplicación de los enrevesados protocolos. Formalismos absurdos cuando está en juego la supervivencia de una de las bases del sector agroalimentario y del propio mundo rural. Ni los ganaderos ni la ciudadanía entienden que haya tanta "distancia oficial" entre los despachos y las fincas en las que agonizan y mueren cientos de vacas, sobre todo en Tierra del Vino y La Guareña.

A la inicial preocupación por las pérdidas de animales infectados por la EHE hay que añadir lo que son efectos secundarios, pero de gran trascendencia económica. Los animales enfermos deben ser tratados con medicación para frenar la fiebre que les provoca el virus. Pero ello conlleva que la leche de las vacas en periodo de curación no se pueda comercializar en el mejor de los casos, ya que una vez contagiadas su producción se reduce en una media de diez litros diarios. También han comenzado los abortos de las hembras, debido a las graves hemorragias que atacan sin piedad al estómago. Las consecuencias futuras por la reabsorción de embriones y nacimientos prematuros son aún una incógnita. Los profesionales luchan contra la EHE a pecho descubierto, con fármacos a veces prestados y sin ayudas económicas rápidas y efectivas que les permitan hacer frente al día a día en lo que es su trabajo, la producción no solo de leche, sino de otros muchos productos derivados y de carne para abastecer los mercados.

Los veterinarios son tajantes al afirmar que esta enfermedad causada por un mosquito ha venido "para quedarse" y apuntan, como los ganaderos, a la urgente necesidad de vacunas que contrarresten los devastadores efectos y el reguero de muertes en el vacuno. No solo pierden la vida los ejemplares de las granjas, sino también los de extensivo, desde donde ha pasado a la fauna salvaje. La imagen de una cierva agonizando por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en Zamora ha dado la vuelta al país, mientras se teme que el virus llegue también a otros animales como los gamos y los corzos. Respecto al origen, se sospecha que sigue la misma ruta que la Lengua Azul, con el transporte por el viento de los vectores infectados a través del Mediterráneo desde países del norte de África, donde la enfermedad afloró en 2006. En la Península Ibérica el primer caso se detectó en Cádiz y su expansión hacia el norte ha sido cuestión de semanas.

De poco sirve enfrascarse en discusiones sobre a quién corresponden las competencias o en la aplicación de los enrevesados protocolos. Formalismos absurdos cuando está en juego la supervivencia de una de las bases del sector agroalimentario y del propio mundo rural

Las organizaciones agrarias y ganaderas están a la espera de las ayudas públicas para hacer frente a unos gastos desproporcionados si se comparan con las ganancias que obtienen de las granjas. Según las estimaciones de la Alianza UPA-COAG, un ganadero pierde entre 900 y 1.500 euros cuando fallece una de sus vacas; otros 400 euros cuando se produce un aborto, y cerca de 10 euros diarios por cada res a la que se aplica el tratamiento preventivo. Es decir, en una explotación con poco más de 50 animales el propietario tiene que soportar unos gastos extras superiores a los 2.000 euros. "Ahora estamos como con el COVID, sin vacuna y defendiéndonos a cañonazos del virus", describe la veterinaria de la cooperativa Cobadu, Flor Linares.

En la actualidad no existe una vacuna autorizada en la Unión Europea frente a esta enfermedad. Una de las medidas que se recomienda es el uso de repelente e insecticidas para controlar al mosquito que actúa como transmisor. El Ministerio de Agricultura, con los datos del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, ha confirmado incidencias en distintas comarcas, provincias y comunidades: Lugo, Cantabria, La Rioja, León, Soria, Sort, Lleida, Granada y Huesca. A pesar de que los contagios comenzaron en Andalucía, las administraciones no han reaccionado a tiempo ni emitieron alertas y protocolos para los ganaderos. Desde el sur se ha extendido a Extremadura, Salamanca y Castilla y León hasta llegar a Asturias. Como con el coronavirus, se buscan ahora soluciones inmediatas cuando el problema está encima y desbocado.

La Junta de Castilla y León se ha comprometido a activar un paquete de ayudas para los afectados, unos profesionales que no se pueden perder en papeleos y oficinas porque necesitan ese dinero ya. Ante emergencias de esta magnitud es más necesario que nunca una actuación coordinada de la mayor parte de las administraciones sin atender ni a colores políticos ni a normativas que delimiten o amplíen las competencias. Hay una nueva enfermedad que mata al ganado bovino, que se ha transmitido ya a la fauna salvaje y que parece no tener freno. Y no se puede combatir a un enemigo de tales dimensiones con antiinflamatorios inyectables. Los ganaderos lo saben, porque lo padecen con angustia cada jornada, y las instituciones pueden y deben actuar de inmediato en un sector que, coinciden todas ellas, es clave para la economía de la provincia, del resto de la comunidad autónoma y del país.