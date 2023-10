Ya lo creo que mereció la pena soportar el sol de justicia que caía como plomo sobre Zamora, el pasado jueves, festividad de la Virgen del Pilar, por disfrutar de la Guardia Civil en estado puro. Hacía mucho tiempo que no veía tanta expectación en Zamora. Hacía mucho tiempo que los zamoranos no se congregaban masivamente, más allá de los desfiles procesionales, para contemplar y aplaudir con fervor el acto institucional y el desfile de la Guardia Civil.

Se mirase hacia donde se mirase, ventanas y balcones incluidos, los zamoranos se hicieron presentes en la Avenida de la Feria, desde distintos emplazamientos. La muralla se llenó de figuras. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Nadie quería perderse la parada militar de los hombres y mujeres del teniente coronel Pulido, jefe de la Comandancia de Zamora y se volcaron con la Guardia Civil. Por algo es el Cuerpo más valorado por la ciudadanía. Zamora se entregó a un acto que resultó brillante y emotivo. Como todo lo que hace la Guardia Civil.

Me pareció de perlas que no sólo un reducido grupo de ciudadanos disfrutase del momento. Me pareció de perlas que el acto se abriera a la ciudadanía. Me encantó que Zamora se tiñera de verde. La Guardia Civil tiene un extraordinario poder de convocatoria que, en nuestra ciudad se ve reforzado por el carisma, la campechanía y la cercanía del teniente coronel Héctor David Pulido. Que grandes convecinos tenemos en esa inmensa casa de Fray Toribio de Motolinia, 1, la Casa de la Guardia Civil.

Si es verdad que la Iglesia es un espacio de comunión, que el pueblo cristiano es un espacio de comunión, el primer acto del día, la Santa Misa, celebrada por nuestro obispo, don Fernando Valera, cuyas palabras siempre rebosan cariño, complicidad, admiración y respeto por estos servidores de la Ley y el Orden, llenó la Iglesia de San Torcuato, como todos los años, convirtiendo el recinto sagrado en un auténtico espacio de común unión.

En Zamora estamos perdiendo aquella costumbre de antaño, de adornar con banderas de España, balcones y ventanas. Es de agradecer que muchos vecinos del entorno de la celebración, colocasen la enseña nacional, por dos razones, por tratarse de la Fiesta de España y de la otra que tantos aplausos despierta, la gran fiesta de la Guardia Civil. Así también desplegándola en los balcones se honra a la bandera que nos representa a los españoles en todo el mundo.

Y también como siempre, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, acertó con sus palabras que siempre llevan una carga de apoyo, gratitud y admiración hacia la "labor inconmensurable" de los 700 agentes de la Guardia Civil que trabajan en la provincia para preservar la seguridad ciudadana. El pasado jueves, la Guardia Civil de Zamora, se apuntó un nuevo éxito ciudadano.