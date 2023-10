Bobadas de género

Los cambios en la manera de expresarnos, en plena batalla por la igualdad de sexos impulsada en todos los ámbitos de la sociedad, fundamentalmente por políticos y feministas recalcitrantes y de nuevo cuño, nos rechina cada vez más a la mayoría. Incluso la cineasta Isabel Coixet, que no es sospechosa de ser "facha" como tildan ahora a los que no piensan como ellos, llegó a decir alto y claro, "cuando escucho a un político decir “todos y todas”, me rechina". A mí, también. Los políticos están travistiendo el lenguaje, se lo están cargando. Los violentos no lo son porque las cosas tengan género masculino o femenino. Son violentos porque lo llevan en los genes, porque son mala gente, porque tienen mala baba, porque creen que la mujer es de su propiedad, porque incluso pueden ser unos cabronazos. Pero esos son los violentos en particular y no hay que confundirlos con el resto de los hombres en general, por los que quiero romper una lanza a su favor.

Me parece de perlas que el lenguaje evolucione y se transforme a medida que las sociedades lo hacen pero, por favor, sin caer en las gilipolleces a las que no terminamos de acostumbrarnos a pesar del esfuerzo de unos pocos, y claro, de unas pocas. Encima, no son mayoría, pero hacen mucho ruido. Tengo para mí que vamos a seguir escuchando esta letanía de género que a mujeres tan preparadas como la directora de cine aludida, les rechinan y algo más. Constitución, dicho así, suena a masculino, pero mire por donde el artículo que se le antepone es femenino. ¿Por qué diantre no reparan en lo que en verdad nos importa a los españoles y se dejan de estas chorradas de género, entre otras chorradas que sólo despiertan la hilaridad y el rechazo de la mayoría? Porque la mayoría está hasta el moño y un poco más arriba de escuchar hablar a esa caterva de indocumentadas, ya que son mujeres en su mayoría, que se meten ellas solas en los charcos del género y acaban pronunciando lo que ellas consideran un discurso pero que para la mayoría supone un galimatías. Entre ellas, elles y ellos nos están cocinando tal empanada mental que vamos a acabar francamente mal. Lo que llevo peor es la demonización constante que se hace de los hombres por el mero hecho de haber nacido diferentes. Siempre he dicho que hay que saber distinguir entre hombre y energúmenos. Porque, oiga, también hay muchas energúmenas, pero de esas no se habla. Si queremos igualdad no hay que aplicar la ley del embudo, para el hombre lo estrecho y para la mujer lo ancho. Ya vale, ¿no?