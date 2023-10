Pues no. No es normal ni medio normal que en el mes de octubre haga más calor que en el mes de junio. Ignoro si esta situación tiene algo que ver con el cambio climático. Antaño, hasta donde se recuerda, también sucedían fenómenos muy parecidos y entonces lo del cambio climático no rulaba por el mundo, se achacaba a otros menesteres. Quedan días por delante con el mercurio sobrepasando los treinta. Aunque, parece ser que el buen tiempo, el conocido como veranillo de San Miguel y que resulta ser mucho más cálido de lo esperado, tiene los días contados.

Ignoro lo que dicen Albert Barniol y Roberto Brasero los hombres del tiempo en la 1 y en la 3, pero sí sé lo que dice el rey de las cabañuelas, Jorge Rey, el chaval que se hizo famoso por anunciar a Filomena que llegó como una tromba a nuestras vidas. Rey sigue en activo despejando incógnitas meteorológicas. Dice este experto, hay que considerarlo como tal, que España pasará de 37º a ver nevar. Eso es lo que más me fastidia del tiempo, que cuando decide ser extremo lo hace a conciencia. O te asas o te hielas.

Las predicciones hechas a través de las cabañuelas y el estudio del comportamiento de ciertos animales son claras y por lo que se sabe, también fiables. Desde que comenzó octubre las temperaturas son anómalas para esta época del año, lo que hace desear a muchas gentes que la llegada meteorológica del otoño se haga por fin realidad. Vamos, que bajen las temperaturas. Yo firmaría por un otoño y un invierno con veintitantos grados, mucho me temo que mi deseo sea sólo eso.

No obstante, según Rey, el descenso de las temperaturas va a llegar más pronto de lo que nos creemos. Y es que sus cabañuelas predicen que las buenas temperaturas no continuaran en el puente del Pilar, hasta el punto de que podría llover incluso en Canarias y escaparse algunos copos de nieve, eso sí, en cotas altas. Me veo cambiando el armario a marchas forzadas porque parece que "Octubre llega con ganas de movimiento". En meteorología ya sabemos qué significa eso.

El primer temporal que anuncian las cabañuelas al parecer no tendrá mucha importancia. La nubosidad y las precipitaciones serán una amenaza constante, aunque la lluvia no será preocupante en ningún caso. Cabe esperar que no se equivoque. El tiempo no es una ciencia exacta y, con "Meteosat" y sin él, cuántas veces se yerra el pronóstico. A los amantes del frío hay que decirles que lo tienen cada vez más cerca. Como el tiempo tuerza el morro, acabaremos acordándonos con nostalgia del veranillo de San Miguel.